Olyan versenyeken veszek részt, amik ellen a test már az első perctől fogva tiltakozik – interjú Szőnyi Ferenc ultratriatlon világbajnokkal(x)

Ő az egyetlen ember a világon, aki két alkalommal is teljesítette a 20-szoros Ironmant. 43 éves volt, amikor 2008-ban elkezdett sportolni, ma az egyik legismertebb magyar triatlonista, nevét Mexikótól Svájcon át az USA-ig mindenhol ismerik, Racemachine a beceneve. Csak az extrém kihívások érdeklik, saját magát edzi és motiválja. Szőnyi Ferenc minden versenyén a teljesítőképességének határait súrolja és úgy tűnik, 56 évesen is megállíthatatlan.

Egy hétköznapi ember számára felfoghatatlan megmérettetéseken vesz részt, legtöbbünknek egynapi edzésprogramja is bőven megerőltető lenne. Eddigi pályafutása során 173 Ironmant teljesített, csak a tavalyi versenyein 2000 km-t futott. Edzésprogramja körülbelül ötször annyi, mit a versenyeken megtett távok. Ugyan a vírushelyzet miatt idén le kellett mondania a versenyekről, Szőnyi Ferenc minden nap a jövőbeli új kihívásokra készül. A BioTechUSA által támogatott triatlonista kemény és következetes edzésekkel, tudatos étkezéssel és étrendkiegészítőkkel készül a jövő évi versenyszezonra.

43 évesen kezdtem el sportolni és ez az egész életemet megváltoztatta, életformámmá vált. A sport rengeteget adott mentálisan és fizikálisan is, általa lettem igazi életszerető ember: erős, kitartó, fegyelmezett, szorgalmas és progresszív – avatott be minket Szőnyi életformájával kapcsolatos gondolataiba. A hétköznapokban nem követ speciális diétát, ám testét folyamatosan karban tartja és az edzések között figyel a megfelelő mennyiségű és minőségű pihenésre is, emellett pedig rendszeresen szed étrend-kiegészítőket. Egész évben a BioTechUSA étrend-kiegészítőit használom, ezek végigkísérnek a versenyek előtti felkészülési időszakban és a megmérettetések közben is. Zab shake-kel indul a napjaim többsége, aztán pedig további termékekkel folytatódik. C-vitamin, multivitamin, koenzim, L-karnitin és végül Arthro Guard italpor kerül a poharamba reggelente. 2500-3000 kalóriát viszek be egy nap, igyekszem minőségi, tápanyagokban gazdag, de szénhidrátokban szegény ételeket fogyasztani. Kerülöm a vöröshúsokat és zsírokat, törekszem rá, hogy magas fehérjetartalmú ételeket válasszak, amiket szezonális, friss gyümölcsökkel és zöldségekkel egészítek ki.

A vírushelyzet Szőnyi 2020-as versenyterveit is befolyásolta, az egész szezont újra kellett terveznie, de nem csügged. Mindig van újabb nagyszabású terve és számára a versenyek továbbra is ugyanarról szólnak: rájönni, hogy hol van a teljesítőképességének a határa vagy létezik-e egyáltalán.