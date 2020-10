Januártól aki CSOK-kal vásárol lakást, visszaigényelheti az áfát

Az 5 százalékra csökkentett lakásáfát is visszaigényelheti utólag, aki CSOK-kal vásárol új építésű ingatlant januártól – jelentette be Novák Katalin családokért felelős miniszter vasárnap a Kossuth Rádióban. A miniszter ugyanakkor azt is mondta, az adókedvezmény legfeljebb 150 négyzetméteres lakásra vagy 300 négyzetméteres házra jár majd, hangzott el az RTL Klub Híradójában.

Orbán Viktor egyébként a héten arról beszélt, hogy a kormány lakásfelújtásokat is támogatni készül a válság miatt. Az RTL Klub az EMMI-t megkérdezte az otthonteremtési program további részleteiről is, de a tárca csak annyit válaszolt, erről a közeljövőben folyamatos tájékoztatást adnak majd.

Kiemelt kép: Ivándi Szabó Balázs/24.hu