Éjszakai akcióban jelölték meg a momentumosok Mészáros és Tiborcz balatoni érdekeltségeit

Péntek éjjel a Balaton körül akcióztak a Momentum aktivistái, akik körbejárták azokat az „ikonikus” helyeket, amelyek az elmúlt években kerültek Fideszhez közelálló vállalkozók tulajdonába. Az ellenzéki párt aktivistái meglátogatták a Club Aligát, a siófoki Aranypart Kempinget, a Hotel Helios Hévízt és a Balatonfüredi Nemzeti Vitorlásközpontot is.

Az akcióban résztvevők az „Ez is az enyém!” feliratot festették fel a járdára Mészáros Lőrinc arcképével több helyen is, valamint ugyanezzel a felirattal ellátott plakátokat is felragasztottak.

A párt közleményében azt írta:

Balaton és környéke nem csak Magyarország, de Közép-Európa egyik legsikeresebb, leggyorsabban fejlődő régiója is lehetne. Lehetne, ha a fideszes elit, a NER újdonsült lovagjai – Mészáros, Tiborcz és Matolcsy vezetésével – hathatós állami segítséggel nem épp most nyúlnák le maguknak szőröstül-bőröstül.

Hozzátették

a kormányfő jó barátja és a veje már több tucat kemping és szálloda tulajdonosa a Balaton körül, de a portfólióban van borászat, kikötő és golfpálya is. A Momentum úgy látja: a Balaton nem egy szűk, kivételezett köré, hanem Magyarország közös értéke, a magyar tenger nem magántenger.

Kiemelt kép: Momentum Mozgalom