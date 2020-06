Tíz polgármester tiltakozik Palkovicsnál az új MÁV-menetrend miatt

Június 6-tól több magyarországi vasútvonalon ideiglenes járványügyi menetrend lépett életbe, a járatok egy része helyett pótlóbuszok járnak. Vas Megyében két szakaszt érint közvetlenül a változás, így őrségi polgármesterek közös levelet írtak Palkovics László innovációs és technológiai miniszternek, írja a vaol.hu.

Grózinger Csaba, Felsőjánosfa polgármestere kezdeményezte, hogy az érintett polgármesterek írjanak levelet Palkovicsnak, a levelet tíz polgármester írta alá, akik mind azt kérik: a miniszter gondolja át és vizsgálja felül a döntést.

A járvány miatt mindenki szót fogadott, betartottuk a korlátozásokat, az emberek otthon maradtak. Persze hogy nem vonatoztak. Most meg arra hivatkozva, hogy kevés az utas, megszüntetik a vonatközlekedést. Ez rendkívül hátrányosan érinti az őrségi embereket. Itt van egy villamosított, környezetbarát közlekedési lehetőség, most mégis buszozhatunk. Az időzítés is érthetetlen: miért a korlátozások feloldásakor és a turistaszezon kezdetén történik mindez?