Müller Cecília: két koronavírus-fertőzött gyerek van kórházban

Az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos elismételte a reggel ismertetett adatokat: 10 fővel emelkedett az elhunytak száma, 3150 főre nőtt a hazánkban beazonosított koronavírusos fertőzöttek száma, 801 személy viszont felgyógyult a betegségből. jelenleg ötvenen vannak lélegeztetőgépen. Hozzátette:

napról-napra csökken az új fertőzöttek száma, van ok a bizakodásra.

A strandokról, szabadtéri fürdőkről elmondta: a vidéki strandok szabadtéri részei már megnyithattak. A fürdőkre a járványmentes időszakban is szigorú törvényi előírások vonatkoznak.

Folyó- és állóvizeink közt is sok természetes fürdőhely van, a víz minősége többnyire jó vagy kiváló minősítésű. Szigorúan ellenőrizni fogják az infrastrukturális és higiénés feltételeket. Ezeken a helyszíneken is fontos, hogy be kell tartani a távolságot, egy személyre legalább négy négyzetméternyi vízfelületnek kell jutnia. A beléptetéshez használt órákat minden használat után fertőtleníteni kell, ahogyan nagyon fontos a közös használatú helyiségekben az eszközök folyamatos fertőtlenítése is.

A koronavírus érzékeny a természetben, gyorsan elpusztul, így a szokásos klórozási mennyiség elegendő. A töltő-ürítő medencék használatát nem engedélyezik, csak a vízforgató rendszerrel ellátott medencéket javasolják. Zárt térben a medencék használaton kívül maradnak, ahogyan a beltéri szaunák, csúszdák is.

Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta: mától hatályba lép a kormányrendelet, ami szabályozza a mezőgazdaságban dolgozó idénymunkások beutazását. Mindenkinek vizsgálaton kell átesnie, ezt követően pedig a dolgozók 14 napra munkahelyi karanténba kerülnek. Ebben az időszakban a munkáltatónak kell biztosítania a szállítást, az étkezést és a fertőzés gyanúja esetén egy órán belül értesítenie kell a hatóságokat.

Erről bővebben itt olvashat:

Újabb hetven kórházba szállítanak védőeszközöket, a kórházparancsnokok pedig a nagylétszámú idősotthonokban is megkezdték a munkát.

Az elmúlt 24 órában 870 hatósági házi karantént rendeltek el, 1545 esetben kellett karanténszegés miatt intézkedniük a rendőröknek. Március 28. óta 46 686 intézkedést hajtottak végre a kijárási korlátozások megszegése miatt.

A sajtó kérdésére Müller Cecília elmondta:

két fertőzött gyereket kezelnek kórházban, de mindketten jól vannak, nem szorulnak lélegeztetésre. Állapotuk kielégítő.

Szintén a sajtó kérdésére fejtette ki a tisztifőorvos, hogy milyen atipikus tünetei lehetnek a koronavírusnak. Müller Cecília szerint nagyon egyéni, hogy ki hogyan reagál, ugyanis ez nagyban függ a beteg immunrendszerétől. Elképzelhető fáradtság, gyengeség, torokkaparás, olyan tünetek, amikről nem is gondolnánk, hogy a koronavírus miatt fordulnak elő.

Elvált szülők esetén a gyermek láthatása lakhelyelhagyás esetén alapos indoknak minősül.

A megnyitott konditermekkel kapcsolatban Müller Cecília felhívta a figyelmet, hogy a termek nem lehetnek túlzsúfoltak, a zuhanyzókat nem szabad egyidőben használni és tartani kell távolságot. Használat után az eszközöket vírusölő szerrel kell fertőtleníteni.

A piacok esetében a tisztifőorvos együttműködést és a távolság betartását kérte, szerinte megfontolandó a maszkok használata, és jó, ha van a vásárlóknál fertőtlenítő kendő.

Az RTL Klub kérdésére Müller Cecília elmondta: nem változott a tesztelési protokoll. A vizsgálatokat az orvosok kérik, így a laboratóriumok annyit végeznek el, amennyit az orvosok kérnek. Hozzátette: valóbannapi 1600 és 5400 között ingadozik a napi laboratóriumi vizsgálatok száma. az elmúlt éjszaka például rengeteg volt. Egy igazolt eset környezetében általában 30 vizsgálatot végeznek, ez háromszor annyi, mint az európai átlag.

