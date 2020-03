András megelőzte a szirénázó mentőt, aztán büntetőfékezett egyet

Egy törteli lakos közlekedett autóval Martfű külterületén két napja este, amikor utolért egy megkülönböztető fény- és hangjelzéssel közlekedő mentőautót. Az autó vezetője ennek ellenére is meg akarta előzni a mentőt, még a távolsági fényszóró felvillantásával, továbbá dudálva is többször jelzést adott az eset kocsi sofőrjének. A mentő beteget szállított, így a sofőr jól megválasztott sebesség mellett, folyamatosan szeretett volna haladni, számolt be az esetről Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.

Miután a 23 éves férfi végül mégis megelőzte a mentőautót, hatalmasat büntetőfékezett a sérültet szállító jármű előtt, ami után bajtársunk csak úgy tudta elkerülni az ütközést, hogy maga is erős fékezésre kényszerült. Szerencsére a jól rögzített beteg állapotában, az ijedtségen kívül, nem okozott változást a hirtelen manőver. Bajtársaink újra vizsgálták sérültjüket és folytatták útjukat

– írták.

A rendőrök perceken belül elfogták, és előállították az eszetlen autóst, tették hozzá.

A szolnoki rendőrkapitányság közúti veszélyeztetés megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást Á. András ellen, akinek a rendőrök a helyszínen elvették vezetői engedélyét.