Marad az ellenzéki kerületben a Mészáros-birodalom menzája

Nem ijedt meg a kispesti ellenzéki vezetés attól, hogy még a döntés előtt nagyobb nyilvánosságot kapott a közétkeztetésiszolgáltató-váltás ügye. A Gajda Péter vezette kispesti önkormányzat költségvetési bizottsága csütörtökön meg is szavazta a 10 milliárdos üzlet verseny nélküli kiszervezést a Szakácstündér Kft.-nek, írja Hadházy Ákos független parlamenti képviselő a Facebook-oldalán. A testületből egyedül a momentumos tag szavazott nemmel a semmiből jött cég szerződtetésére.

A közbeszerzésen elvileg három cég indult, de kettő közülük nem az előírásoknak megfelelően adta be a jelentkezést. A nyertes így a Szakácstündér Kft. lett, aminek a BKV Előre 24 éves focistája, Csákó Gergő a tulajdonosa.

A semmiből alapított cég a tízmilliárdos főzést úgy kapja meg Kispesttől, hogy eddig csak Balmazújvárosban főzött pár hónapot – de valószínűleg azt is csak papíron, mivel egy valódi, működő céggel, a Menzaminta Kft.-vel konzorciumban szolgáltattak

– írta a cégről Hadházy.

Eddig a Klassz Menza Kft. főzött a kerület iskoláinak, velük 2012-ben kötöttek tízéves szerződést, akkor még Pensio17 Kft. néven. Állítólag most azért írtak ki új közbeszerzést a határidő lejárta előtt, mert rengeteg volt a panasz a cégre, amely folyamatosan emelni akarta az étkeztetés árát is. Csakhogy a Szakácstündér egyetlen alvállalkozója ugyanúgy a Klassz Menza Kft. lesz, ami mögött ugyanaz a tulajdonosi kör áll, amiről a G7 a kőbányai közétkeztetési tendernél azt írta, hogy kapcsolatba hozható Mészáros Lőrinccel. Vagyis a főzést valószínűleg továbbra is ők fogják intézni.