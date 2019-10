Megbírságolták a Coca-Colát a melegbarát plakátok miatt

A feljelentéseiről híres Tényi Istvántól kaptuk meg azt a levelet, amelyet a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala küldött számára a Coca-Cola #loveislove plakátjainak ügyében.

Augusztusban hatalmas botrányt kavart az azóta koprrupciós ügyek környékén emlegetett fideszes politikus, Boldog István bejelentése. Boldog megígérte: addig nem iszik Coca-Colát, amíg a cég nem távolítja el a melegbarát plakátjaikat Magyarországról. A plakátokon azonos nemű párok szerepeltek az üdítővel.

A plakátok eltávolításáért online petíció is indult, azonban a Coca-Cola nem fújt visszavonulót. Amikor a Sziget Fesztivál elkezdődött, a pakátokat leszedték, de eredeti tervük is ez volt: a párokat szivárvánnyal díszített palackok váltották fel.

Tényi István maga is bejelentést tett a plakátok miatt, ezért írt neki a kormányhivatal. A dokumentumból kiderül, hogy már Tényi előtt is bejelentést tettek a hatóságnál, ami el is marasztalta az üdítős céget. Megítélésük szerint a Coca-Cola Magyarország Kft. a megsértette a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló szóló törvény azon bekezdését, amely szerint

Tilos az olyan reklám, amely a gyermek- és fiatal-korúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja.

A cégre fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki és arra kötelezték, hogy

a továbbiakban ne alkalmazzon a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi és erkölcsi fejlődését károsítható reklámot.

A határozat a levél szerint nem végleges.

Kérdéseinket eljuttattuk a Coca-Cola Magyarország Kft.-nek.

Kiemelt kép: Ivándi-Szabó Balázs/24.hu