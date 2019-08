A Coca-Cola nem szedi le melegbarát plakátokat

Boldog István fideszes képviselő vasárnap a Facebook-oldalán jelentette be, hogy addig nem iszik Coca-Colát, amíg a cég nem távolítja el a melegbarát plakátjaikat Magyarországról.

A Coca-Cola másnap közleményben magyarázta el, miért szeretnének kifejezni a #loveislove címkével futó hirdetésekkel és különleges palackokkal. A Sziget Fesztivál idei témája a Love Revolution, azaz a Szeretet forradalma, amellyel a cég örömmel vállal közösséget, hisz az egyenlőséget és a sokszínűséget alapvető értékeiknek tartják. Az ikonikus, több országban is megjelenő, szivárványos palackcímkénk is ezt fejezik ki, ezen értékek előtt tiszteleg.

Mivel online petíció is indult a plakátok eltávolításáért, a 24.hu megkereste a vállalatot azzal kapcsolatban, elképzelhető-e az a forgatókönyv, hogy a kampány tervezett vége előtt eltávolítják a hirdetéseket.

Azt válaszolták,

a plakátok az eredetileg tervezett időtartamra lesznek kihelyezve országosan és Budapesten,

hozzátéve, hogy

a hirdetéseinkkel értékek, emberi jogok mellé állunk. Az általunk képviselt elveket – így az emberek egyenlőségébe vetett hitünket – fejezzük ki. Tiszteletben tartjuk természetesen, ha másoknak eltér a véleménye a miénktől, reméljük, a mi jogunkat a szabad véleményformáláshoz szintén tiszteletben tartják.

Arról is tájékoztattak, hogy a #loveislove kampány időzítését a Sziget Fesztivállal hangolták össze és augusztusban lesznek láthatók a plakátok, ami egyben azt is jelenti, hogy Boldog István leghamarabb majd csak szeptemberben fog Coca-Colát inni, ha betartja az ígéretét.

Kérdésünkre válaszolva azt is írták, a Coca-Cola vállalat nem most állt először az LMBTQ közösség mellé, több országban már számos alkalommal szponzorálta a Pride-ot az utóbbi években, és munkatársaik globálisan – nemi hovatartozásuktól függetlenül – örömmel álltak ki a Pride által is képviselt elvek mellett.

Emellett vállalatunk támogatta korábban két országban a házassági egyenlőség kampányt is, és reklámjainkban is szerepeltek már meleg párok. Azaz az emberek egyenlősége, a sokszínűség elfogadása nem újkeletű a cégünknél. A magyarországi augusztusi kampányunk erre a szemléletre épül. Az idei Sziget Fesztival témája pedig a ’Love Revolution’, azaz a „Szeretet forradalma”, amellyel a Coca-Cola örömmel vállal közösséget

– fogalmaztak.

