Erdélyi Zsolt: A bunkóságot nem lehet betiltani

Egy fideszes képviselő nem tolerálta, hogy azonos nemű párokat látni a Coca-Cola plakátjain, ezért bojkottra szólította fel a magyarokat. A cég utóbb szivárványszínűre cserélte plakátjait. A napokig tartó botrány hevében a Pesti Srácok újságírójának még a mozgáskorlátozottakba is sikerült belerúgnia. Erdélyi Zsolt, azaz Superman egy időben maga is dolgozott a Coca-Colának. A reklámszakemberrel ismertségre vágyó politikusokról, a márkák világnézetéről, a Pepsi hallgatásáról is beszélgettünk, és kiderül az is, hogy szerinte a magyarok egy része azt hiszi, udvariasnak, toleránsnak lenni gyengeség.