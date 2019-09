Elharapózott nyilvános szexre és a turistákra hivatkozva szüntette meg a péntek délutáni férfinapot a Rudas

A Rudas Fürdő törzsvendégei sérelmezik a kötényes (gyakorlatilag meztelen) férfinap péntek délutáni megszüntetését, a fürdő vezetősége szerint a közerkölcsöt sértő jelenetek is indokolták a lépést.

A Rudas Fürdőben régi hagyománya van az úgynevezett férfinapoknak, amikor kizárólag férfiak mehetnek be a törökfürdő részbe, ahol nem kell fürdőnadrágot venniük, hanem csak egy kis kötény takarja őket. Mostantól kevesebb ilyen lesz, hiszen a péntek délutáni férfinap megszűnt, mostantól már koedukált közönség veheti igénybe a gőzfürdő szolgáltatásait. A 444 cikkéből kiderül, hogy a törzsvendégek háborognak, sőt, petíciót is indítottak, de a fürdő vezetősége hajthatatlan, és az alábbi indoklást fűzte a döntéshez:

Döntésünket mind a megnövekedett turistaforgalom, mind az elharapózott nyíltszíni szex megakadályozása is befolyásolta. Sajnos a megerősített biztonsági szolgálat sem tudta egyértelműen ezeket a közerkölcsöt sértő jeleneteket megakadályozni, viszont a többi vendégünk pihenési, relaxációját már zavarta volna az ennél nyomatékosabb biztonsági szolgálat megléte.

A törzsvendégek szerint valóban volt példa korábban nyilvános szexre, de egy ideje már megszűnt ez a probléma. A fürdő válaszából azonban az is kiderül, hogy a turistaforgalom talán még hangsúlyosabb indok volt: „A turisztikai szempontból frekventált péntek délutánok és a hétvégék koedukált fürdőzési lehetőséget nyújtanak, mivel szintén hosszú ideje számos megkeresést kaptunk, hogy növeljük a koedukált napok számát. A koedukált fürdőzés bevezetése számos egységünkben (Széchenyi fürdő, Szt. Gellért fürdő, Király fürdő) jelentős vendégforgalom növekedést eredményezett.” A Rudas továbbá azzal is vigasztalja a férfiakat, hogy „hétfőn, szerdán és csütörtökön reggel 6 órától, este 8 óráig, az urak részére továbbra is biztosított a kötényes fürdőzés, a hölgyeké a keddi napok”.

Fotó: 24.hu/Neményi Márton