Tizenöt ember ellen emeltek vádat a terézvárosi ingatlanmutyik miatt

Hűtlen kezelés miatt tizenöt ember ellen vádat emelt a Fővárosi Főügyészség a 2003-2004-es terézvárosi ingatlanügyekben

A vádirat szerint az önkormányzati ingatlanok eladását támogató önkormányzati képviselők megsértették a kötelező versenyeztetésre vonatkozó törvényi, illetve a vételárképzésre vonatkozó önkormányzati rendeleti szabályokat, így reális esélye volt annak, hogy az önkormányzatot vagyoni hátrány éri, de ez – a vádlottak magatartásán kívüli okból – végül elmaradt.

A vagyonügyekért felelős alpolgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület 2003 májusában döntött arról, hogy eladja egy cégnek a VI. kerületi Jókai utca 10. szám alatti ingatlant. A cég ötmillió forint közvetlen megfizetését és a bérleti jogok megváltását vállalta. Az értékesítést egyes képviselők úgy támogatták, hogy kritika nélkül elfogadták a vevő által készíttetett, egyébként anonim értékbecslést. A határozat alapján pedig az adásvételi szerződést az önkormányzat és a cég megkötötte.

A vagyonügyekért felelős alpolgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület 2004 októberében arról határozott, hogy mivel a vevő nem tudott megegyezni a bérlőkkel, az adásvételi szerződést az önkormányzat felbontja. Arról is döntöttek a képviselők, hogy az ingatlan egy részét az önkormányzat eladja a korábban is vevőként eljáró cégnek. Ennél az ügyletnél a már kifizetett 5 millió forint foglalóként szerepelt, és a cég közel 130 millió forintos felújítási kötelezettséget is vállalt.

A határozat alapján az önkormányzat és a cég az ingatlanrészekre két adásvételi szerződést is kötött. A vevő nem teljesítette a felújítási kötelezettségét, ezért végül a szerződéseket felbontották, így a vagyoni hátrány nem következett be.

A vádirat szerint a vádlottak többsége által veszélyeztetett érték 58,5 millió forint, ennyivel értéken alul adták volna el az ingatlan, a veszélyeztetett érték két vádlott esetén 49,7 millió forint. A Fővárosi Főügyészség a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt tizenöt ember – köztük az ingatlanügyleteket támogató önkormányzati képviselők és az azokat nem ellenző jegyzők – ellen részben különösen nagy, részben jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés kísérlete miatt emelt vádat. Mivel az egykori alpolgármestert korábban jogerősen hűtlen kezelés miatt elítélték más terézvárosi ingatlanok eladásával kapcsolatban, ezért ellene – a bűncselekményi egységre figyelemmel – perújítási eljárás folyik, egyes vádlottakat korábban ilyen ügyletek miatt hanyag kezelésben mondtak ki bűnösnek, így az újabb vádemelésnek nem volt eljárási akadálya.