Karácsony kétmillióért hirdetett Facebookon a kampány első hetében

Múlt hét szombaton kezdődött a kampányidőszak, ami ötven napon át fog tartani az október 13-ai választásokig. Facebookon már korábban felpörögtek az események az ellenzéki oldalon, nagyrészt annak köszönhetően, hogy két főpolgármesteri előválasztást is tartottak, amelyekre főleg a közösségi médiában kampányoltak a jelöltek, hiszen az sokkal olcsóbb, mint mondjuk plakáthelyeket vásárolni.

Az előválasztásokat megnyerő Karácsony Gergely a főpolgármesteri kampányában is nagy hangsúlyt helyez a közösségi médiára: az aktív Facebook-jelenléte mellett chatbotot üzemeltet, illetve Instagramon is aktív. Mint a kampánystábjától tudjuk, kültéri hirdetése nem is lesz sok Karácsonynak, mert azok egyrészt drágák, másrészt a plakáthelyeket értékesítő cégek azt mondták az ellenzékieknek, hogy már nem jut nekik hely.

Így nem csoda, hogy új módjait kell keresnie az ellenzéknek a kampányolásra, és Karácsonyék például a Facebookra elég nagy hangsúlyt fektetnek:

a kampány első hetében csak ezen a közösségi oldalon kétmillió forintot költöttek hirdetésekre.

Ez ahhoz képest elég kevés, hogy Bangóné Borbély Ildikó patkányozását pár nap alatt egymillióért nyomta a Fidesz. Ahhoz képest viszont sok, hogy Tarlós Istvánnak még Facebook-oldala sincs.

Első tippre azt gondolhatnánk, hogy Karácsony a fenti taktikával főleg a fiatalabb szavazók között akar elhúzni Tarlóstól. Azonban ha megnézzük, hogy kikre céloznak az ellenzékiek a hirdetéseikkel, akkor azt látjuk, hogy a 65 évesnél idősebb nők messze a legnépesebb csoport, majd az 55-64 éves nők következnek. Minden más demográfiai csoport jóval kisebb arányban kap csak Facebookon Karácsony Gergelyt hirdető posztokat a falára.

Kiemelt kép: MTI/Szigetváry Zsolt