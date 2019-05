„Zalaegerszegen tíz százalék fölött vagyunk!” „A hetedik kerületben 21 százalékunk van!” Ilyen és hasonló mondatok repkednek mérsékelten ittas és/vagy nagyon fáradt és leginkább boldognak tűnő emberek párbeszédeiben, miközben előbb egy rövid videót mutattak be a Momentum kampányáról, majd jön a tánc, és mostantól már hiába is várnánk több politikust, ők innentől most inkább kikapcsolnának. Ebben pedig nem zavarjuk őket.