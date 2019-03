Még a köteles példányokat sem adta le a közpénzmilliókkal segített ceglédi újság

Nem mindennapi a ceglédi Vassily Kiadó Kft. története. Az idén tízéves, eredetileg könyv- és folyóirat kiadással foglalkozó cégbe

2010-től hat éven át, összesen majd százmillió forintot pumpált bele a ceglédi önkormányzat és annak városgazdálkodási cége, a Várvag Kft., ezzel támogatta egy – a meglevő városi lap mellé egy újabb – helyi újság, a Ceglédi Mozaik megjelentetését,

aztán a cég éles profilváltást végrehajtva beszüntette a lap kiadását és borozót-éttermet nyitott 2015-ben,

de rá két évre azt is becsukta,

most pedig bár jogilag még létezik a cég, csak tetszhalott állapotban, tevékenységet nem végez.

A százmilliós közpénzbefektetés ellenére szépen termelte a veszteségeket a cég: csak két év (2011 és 2012) nem volt mínuszos, azután 2 és 10 millió forint között mozgott az éves bukta. 2013-tól pedig egyre-másra indultak a végrehajtások a vállalkozással szemben: a cégnyilvántartás 13 végrehajtást mutat, ezeknek egy részét az adóhatóság kezdeményezte, a többit az ország különböző pontjain bejegyzett közjegyzők.

Nyomozás is indult 2018 elején a közpénzből finanszírozott helyi lap kiadása ügyében. Az önkormányzatot, illetve a városgazdálkodási céget jó színben feltüntető, olykor PR-cikkek, önkormányzati hirdetések voltak a lapban. Emellett a vállalkozó egy másik helyi kiadványban felületet vásárolt, ahol ezek a hirdetések szintén megjelentek. A helyi ügyekben kotorászó Cegléd Spotlight meg is szerzett egy, a Vassily Kft. és az önkormányzat közötti, nagyvonalú feltételekkel kötött szerződést, amelyet a 444.hu is ismertetett: az önkormányzati választás évében, 2014 tavaszától másfél éven át havi kettő, 1000 karakteres PR-cikkért az önkormányzat havi nettó 1,4 millió forintot fizetett.

Hogy pontosan miért érezte szükségét az önkormányzat, hogy a meglevő városi újság mellett egy másikat is eképpen támogasson, nem tudni, mindenesetre régi barátság fűzi az akkori polgármestert, a 2014 óta csak országgyűlési képviselő Földi Lászlót a Vassily Kiadó Kft. egyszemélyi tulajdonosához, Varga Zoltán Ernőhöz, illetve a Varga családhoz.

Az ügyben a rendőrség nagyobb értékű csalás gyanújával kezdett nyomozni 2018 elején – ez volt az utolsó ismert információ a történetben.

A rendőrség a 24.hu érdeklődésére most azt közölte: augusztusban le is zárta a nyomozást.

Azért, mert a rendelkezésre álló adatok, bizonyítási eszközök alapján nem volt megállapítható bűncselekmény – derül ki a Pest megyei rendőr-főkapitányság rövid válaszából. Arra hiába kérdeztünk rá, hogy meghallgattak-e tanúkat, milyen nyomozati cselekmények történtek, a rendőrség nem volt hajlandó egyebet közölni.

Pedig ez nem lenne érdektelen néhány részlet ismeretében. A kéthetente megjelent kiadványból – egy kormányrendelet értelmében – számonként legalább hat darabot (úgynevezett kötelespéldányokat) be kellett volna szolgáltatni az Országos Széchenyi Könyvtárnak, hogy ott megőrizzék az utókornak, de a Ceglédi Mozaikból soha egyetlen példányt sem küldtek be az OSZK-hoz – ezt a könyvtártól tudtuk meg. Sőt, tették hozzá, az újságnak az ISSN Nemzeti Központban sincs nyoma. Vagyis a kezdetektől fogva jogszabályt sértett a kiadó. Ráadásul

a rendőrség nem kereste az OSZK-t a kiadvánnyal kapcsolatban.

Ez azért is szembetűnő, mert a többi helyi újságból (Ceglédi Hírmondó, Ceglédi Panoráma, Ceglédi kék újság) minden kötelespéldány fellelhető az OSZK-ban.

Próbáltunk beszélni a cég tulajdonos-ügyvezetőjével, érdeklődtünk, megkereste-e a rendőrség. A most párkapcsolati-házassági tanácsadó vonalon mozgó Varga Zoltán Ernő azonban kitérő választ adott, majd közölte, nem kíván egyetlen kérdésre sem válaszolni.