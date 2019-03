Megvalósulhat az összefogás: már a Momentum is támogatja az előválasztást

Támogatni fogjuk az előválasztás intézményét. Puzsér Róbertnek és Karácsony Gergelynek sikerült ugyanis olyan feltételeket teremtenie, amelyek mindenkinek megfelelnek. Reméljük sikerül felrázni a főváros lakosságát és ezzel a módszerrel találjuk majd meg Tarlós István főpolgármester ellenzéki kihívóját

– mondta a Népszavának a Momentum elnökségi tagja. Hajnal Miklós arról ugyanakkor nem beszélt, hogy a párt saját főpolgármester-jelölttel készül az előválasztásra, vagy valamelyik jelenlegi aspiráns mögé áll majd be. Várhatóan erről csütörtökön számol be a párt. A Népszava úgy értesült, hogy az előválasztás győztesét támogatják majd, de ezt Hajnal nem kommentálta.

A bejelentést mindenesetre hosszú gondolkodási idő előzte meg. Fekete-Győr András, a Momentum elnöke még tavaly leszögezte: saját jelöltet akarnak. Fekete-Győr akkor hozzátette, hogy Puzsér Róbert mögé nem állnak be, hiszen „nem vagyunk hülyék, nem támogathatunk egy olyan jelöltet, aki Tarlós Istvánnak még több szavazót hozna.”

Az január végén derült ki, hogy a Momentum Veiszer Alinda televíziós riportert indította volna a választáson, de ő „hosszas gondolkodás után” elutasította a felkérést. Akkor a Momentum azt jelezte a HVG-nek: az akkor még csak LMP-aspiráns Puzsér Róbertet, valamint az előválasztás első körében megmérkőző Karácsony Gergelyt és Horváth Csabát kettősét nem látják olyan erejűnek, hogy képes legyen legyőzni a jelenlegi főpolgármestert. Azóta Karácsony legyőzte Horváth Csabát, Puzsér Róbert mögé pedig az LMP-n kívül beállt a Jobbik is. A médiaszemélyiség a múlt heti bejelentésen továbbra is reménykedett, hogy a Momentum is őt támogatja majd. Puzsér azt mondta: várja, hogy a Momentum „megforduljon a kárhozat útján”, továbbra is ott egy szék az asztalnál a részükre.

Karácsony és Puzsér egyébként múlt héten azért ült le egy asztalhoz, hogy fixálják a korábbi előválasztáshoz kapcsolódó megállapodást. Ennek szellemében újra egyetértettek abban, hogy ha legalább 50 ezren részt vesznek majd a nyárra tervezett második fordulóban, akkor a vesztes visszalép a győztes javára.

Kiemelt kép: Puzsér Róbert, az LMP által támogatott független főpolgármester-jelölt (b) és Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke, a baloldali pártok főpolgármester-jelöltje kezet fog a Válasz Online által szervezett beszélgetés előtt a budapesti Centrál kávéházban 2019. március 13-án. Mindkét jelölt hajlandó visszalépni a másik javára, ha veszít a nyárra tervezett előválasztáson. (MTI/Koszticsák Szilárd)