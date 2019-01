Tízezrekbe kerülhet a lustaság: így válaszd ki a legjobb személyi kölcsönt 2019-ben (x)

Az egyik legkeményebb időszak a pénztárcánknak a karácsony, amely után sok család számára nem könnyű talpra állni anyagilag, így nem csoda, ha sokan ilyenkor kis összegű személyi kölcsönnel próbálják átvészelni az időszakot. De hogyan lehet a miénk a legkedvezőbb ajánlat?

Ajándékok, karácsonyfa, vacsora, utazgatás – csak néhány tétel, amelyek miatt pénzügyi horrorrá válhat a december és problémássá válhat a január. Amikor átmeneti anyagi segítségre van szükségünk, legvégső esetben segíthet egy szabad felhasználású személyi kölcsön is.

Sokan esnek azonban abba a tipikus hibába, hogy már az első szembejövő ajánlatra igent mondanak, pedig nagyobb hibát el sem képzelhetünk ennél. A bankok ma versenyeznek az ügyfelek kegyeiért. Kedvező kamatokkal és kedvezményekkel próbálnak egymásra licitálni, hogy megnyerjenek minket maguknak.

Hogy mit jelent ez nekünk? Akár több tízezer forint megtakarítását, ha eléggé szemfülesek vagyunk. Magyarország egyik vezető hitelkalkulációs szakportálja, a Bank360 felhívja a figyelmet: ma két, hitelösszegben és futamidőben megegyező banki ajánlat között a végösszegben több tízezer, magas hitel felvétel esetén akár százezer forintos különbség is lehet, azaz ennyit hajítunk ki az ablakon egy rossz döntéssel. Nézzük meg a legkedvezőbb ajánlatok listáját például arra az esetre, ha 500 000 forintra lenne szükségünk:

A teljes visszafizetendő összeg alapján a legkedvezőbb ajánlatot a CIB Bank nyújtja Előrelépő személyi kölcsönével, itt a 36. hónap lejártával 590 508 forintot fizetünk vissza, azaz 90 58 forintba kerül a hitel, ha rendben, problémamentesen törlesztünk minden hónapban. Kicsivel drágább a Sberbank Fair Expressz személyi kölcsöne: 594 614 forint lesz végül a teljes visszafizetendő. A harmadik legkedvezőbb ajánlat a Cofidis Fapados kölcsöne, itt 602 892 forint a teljes visszafizetendő.

Egy elhamarkodott döntéssel nem csak pár ezer forint, hanem akár több tízezret is veszíthetünk. A Bank360 átfésült más ajánlatokat is, kiderült: akár 74 808 forinttal is megrövidíthetjük saját magunkat, ha nem figyelünk oda.

A Bank360 szerint nem érdemes elmenekülni a feladat elől, és igenis fontos egy-két órát rászánni a legjobb ajánlatok felkutatására, akár személyi kölcsönről, akár lakáshitelről van szó. Ebben segíthet bennünket egy hitelkalkulátor, amely pénzügyi ajánlatok tucatjaival kalkulál a mi igényeink szerint.