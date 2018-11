Ceglédi szexuális erőszak gyanúja: disznócsülökkel rekonstruálták az esetet

Bár már több mint másfél hónap eltelt azóta, hogy nyomozást indítottak a négyéves ceglédi kislány ügyében szexuális erőszak gyanúja miatt, semmit nem tudnak a szülők és az érintettek arról, mikorra lesznek meg a DNS-vizsgálatok eredményei. Pedig a kislány édesapjától, nagypapájától és nagybátyjától is DNS-mintát vettek az eset után. A nagyapával és az apával szemben semmilyen különleges intézkedés nem történt a kihallgatás után. Az édesanya testvérét viszont négyszer is hazugságvizsgálatnak vetették alá.

Akármikor kérdezzük, mindig azt mondják, hogy nincs meg a DNS- vizsgálat eredménye. De szerintem már megvan, csak még nem árulják el nekünk. Nem létezik, hogy hat héttel az eset után se legyen meg a vizsgálat eredménye egy ilyen súlyos és kiemelt ügyben. Cegléden állítólag az a nőgyógyász a legjobb, aki először megvizsgálta a kislányt. Szerintem azért nem mondták még el, mert nem akarják kellemetlen helyzetbe hozni az orvost

– magyarázta lapunknak a műhely tulajdonosa, akinél az apuka dolgozik. A szülők korábban azt állították, hogy a gyerek édesanyja, Krisztina vette észre, hogy veszélyes helyen játszik kicsi. Odaszaladt, és azonnal rá is szólt, de addigra a kislány már magára rántotta a súlyt.

A rendőrség szexuális erőszak gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen. És ahogy az ilyen esetekben szokás, a gyámhatóság azonnal ki is emelte a családból a kisebbik gyermeket. Az anyukának megengedték, hogy a kislánya mellett legyen a kórházban, de amikor kiengedték az egészségügyi intézményből, akkor a kistestvéréhez hasonlóan ő is nevelőszülőkhöz került. A nyomozók azóta már többször is kimentek, hogy felmérjék és rekonstruálják az esetleges baleset körülményeit. Erről így beszélt a műhelytulajdonos:

Egy ügyész, három szakértő és a nyomozás vezetője volt kint most csütörtökön. Arra voltak kíváncsiak, hogy megtörténhetett-e a baleset úgy, ahogy mondták a szülők. Hoztak egy disznócsülköt, letették a földre és rárántották a súlyt, ahogy a kislány is tette. Miután ez megtörtént arra voltak kíváncsiak, hogy az apa helyre bírja-e állítani az 500 kilós súlyt az édesapjával úgy ahogy mondták. Azt hitték, nem tudják majd felállítani, de felállították. Azt mondták, hogy mindent megnéztek, amit akartak és nem jönnek többet. Visszaadták a korábban lefoglalt holmikat is.

A férfi azt mondja, hogy a szülők már nagyon várják, hogy lezárják a nyomozást:

A szülők továbbra sem láthatják a gyermekeiket.. Csak annyit tudnak róluk, amit a gyámügyesek közölnek velük. Annyit mondtak, hogy a kislány már teljesen jól van, és ha rendőrség kiadja a papírokat arról, hogy nem erőszak hanem baleset történt, akkor pár héten belül visszakapják a gyermekeiket. A szülők azt remélik, hogy karácsonykor már újra együtt lesz a család. Ez lenne a legszebb ajándék nekik és a gyerekeknek is.

Megkerestük az ORFK-t, hogy mit lehet tudni a DNS-vizsgálatok eredményéről, és igaz-e, hogy néhány héten beleül lezárják a nyomozást, ám érdemben nem nyilatkoztak.