A frakcióvezető szerint nem Orbán Viktor, hanem Magyarország szavazati joga forog kockán.

Az LMP szerint a kormány súlyos hibái miatt nem lehet a magyar embereket büntetni, ezért az LMP nem támogatja a Sargentini-jelentés elfogadását – közölte Keresztes L. Lóránt, az LMP társelnök-frakcióvezetője keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

„Az LMP országos elnöksége úgy döntött, hogy nem támogatja a Sargentini-jelentés és a kapcsolódó intézkedések elfogadását, és arra kéri a párt európai parlamenti képviselőjét, hogy azt szavazatával a holnapi ülésen ne támogassa” – jelentette be az LMP társelnöke.

Keresztes L. Lóránt elmondta: az LMP országos elnöksége az elmúlt hetekben részletesen, tartalmilag és következményeit tekintve is megvitatta a Sargentini-jelentést, és az abban szereplő, jogállamiságot érintő kritikák, bírálatok jelentős részét megalapozottnak találta. Ugyanakkor – folytatta – az LMP sajnálja, hogy a jelentés sok szempontból felületes és keverednek benne az ideológiai jellegű és a konkrét intézményi kritikák, ami álláspontjuk szerint gyengíti a dokumentumot.

A társelnök-frakcióvezető pártja döntését indokolva hangsúlyozta: az LMP szerint a jogállamiságot érintő problémákat hazai, nemzeti szinten kell orvosolni, és a kormány súlyos hibái miatt nem lehet Magyarországot és a magyar embereket büntetni. Ezért az LMP semmilyen olyan eljárást nem tud szavazatával támogatni, aminek lehet olyan végkimenetele, hogy az ország szavazati jogát megvonják – jelentette ki.

Nem Orbán Viktor, hanem Magyarország szavazati jogáról van szó, és elfogadhatatlan lenne, ha Magyarország nem tudná megvédeni érdekeit az uniós költségvetés elfogadása vagy a szabadkereskedelmi egyezmények kapcsán – indokolta az LMP döntését.

Keresztes L. Lóránt a kormány súlyos mulasztásának tartotta, hogy nem kezelte a jelentésben megfogalmazott problémákat és nem tudott érdemi válasszal szolgálni azokra. Úgy vélte: a jelentés komoly és súlyos politikai figyelmeztetés a kormány számára, amit az is alátámaszt, hogy sok, a Fidesz európai pártcsaládjába tartozó néppárti politikus már bizottsági szinten is megszavazta a jelentés-tervezetet, és a migráció kérdésben az Orbán-kormánnyal egyetértő osztrák kancellár is úgy nyilatkozott, hogy a jogállamiság tekintetében osztja a kritikákat.

Arra a kérdésre, hogy az LMP EP-képviselőjét arra kérik, hogy ne szavazza meg a jelentést vagy arra, hogy tartózkodjon, Keresztes L. Lóránt azt mondta: a jogállamiságot érintő kritikák és problémák súlyossága, valamint a politikai üzenet jelentősége miatt az LMP elnöksége nem tartotta indokoltnak a nem szavazatot, vagyis a jelentés elutasítását, ugyanakkor abban teljes konszenzus volt, hogy nem lehet támogatni olyan intézkedést, amelynek következményeként megvonhatják Magyarország szavazati jogát. Hozzátette: ezt a véleményt megküldték az LMP EP-képviselőjének, aki részt vett a jelentésről szóló párton belüli vitákban is. Semmi okunk nincs azt feltételezni, hogy Meszerics Tamás ettől eltérően szavazna – jegyezte meg.

Az MTI kérdésére hozzátette: az LMP elnökségének világos és egyértelmű állásfoglalása az volt, hogy Meszerics Tamás semmiképpen ne támogassa a jelentés elfogadását, és ő ezen belül egyéb körülményeket is mérgelve tudja majd meghozni a döntését.

A sajtótájékoztatón Demeter Márta, a honvédelmi és rendészeti bizottság LMP-s alelnöke a testület keddi üléséről azt mondta: csak a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet meghosszabbításáról szóló tájékoztatót hallgathatták meg, mert a kormánypártok nem támogatták az LMP két napirend-kiegészítését, hogy tárgyaljanak a letelepedési kötvényekről és a kormány migrációs stratégiájáról is.

Közölte: a letelepedési kötvényekről azért akartak vitázni, mert hétfői sajtóhírek szerint több orosz üzletember, és az orosz államhoz több szállal köthető állampolgár és állami tisztségviselő is vásárolt magának letelepedési engedélyt ebben a konstrukcióban, és köztük akadnak olyanok, akiknek élő kapcsolata volt vagy van szervezett bűnözői körökkel. Hozzátette: az összes letelepedési kötvénnyel kiadott letelepedési engedélyt vissza kellene vonni a magyar emberek biztonsága érdekében.

Emellett – folytatta – meg akarták vitatni a kormány 2013-ban elfogadott migrációs stratégiáját is, mert ennek pontjait a kormány nem hajtotta végre. (MTI)