Az összes ápoló felmondott az ajkai kórház intenzív osztályán

Minden ápoló felmondott az ajkai Magyar Imre Kórház intenzív osztályán – tudta meg a 24.hu. A nővérek felmondása a nyáron történt, az utolsók augusztus elején álltak fel. Névtelenséget kérő, de a kórház belső ügyeit jól ismerő forrásunk szerint az intézmény vezetése a maximális felmondási időt szabta ki a szóban forgó nővérekre. Így az ő felmondási idejük szeptember végén jár le, addig kellene a pótlásukról gondoskodni.

Az ajkai kórház intenzív osztályán fokozatos fogyatkozással kezdődött a nővérhiány. Volt, aki nyugdíjba, más szülési szabadságra ment, emiatt az ott maradtak túlterhelődtek. Az egyik fő gond az volt, hogy az aránytalanul sok munkáért alacsony fizetés járt – mondta forrásunk.

Úgy tudjuk, a főnővér és a helyettese gyakorlatilag egyszerre mondott fel, ez indította el a lavinát, és végül mindenki beadta a felmondását. Nyolc nővér távozik az intenzív osztályról, vagyis az összes. Érdemes viszont tudni, hogy olyan esetekben, amikor gyakorlatilag lehetetlenné válna egy teljes kórházi osztály működtetése, nem egyszer fordult elő, hogy a távozni szándékozók közül többen visszavonták a felmondásukat, akár felülről érkező nyomásra.

Nemcsak az ajkai kórház intenzív osztályán indul nehezen az ősz, hanem a sürgősségin is, miután annak főnővére is beadta a felmondást. Ezt egy azóta már nem nyilvános Facebook-posztban közölte, amiben leírta, hogy az osztályon nap mint nap megtapasztalta „az emberi kicsinyesség, önzőség, irigység, lustaság, ostobaság és közöny kiapadhatatlanságát. És megtapasztaltam az összefogás, a másokért való kiállás és az emberi tisztesség erejét.” Egy ideje már érlelődő döntését azzal indokolta, hogy nem akart túlélésre játszó főnővér lenni.

Természetesen – többször is – megkerestük a kórházat is kérdéseinkkel, de a főigazgató az intenzív osztályon kialakult helyzetre nem tért ki, csak a sürgősségiről távozó főnővérről küldte el válaszát, amiben azt írta, a főnővér nem távozik a kórházból.

Kórházunk főnővére lokálpatrióta, nagyon szereti a szakmáját, kórházát és kollégáit. A továbbiakban is kórházunkban kíván dolgozni egy másik vezetői munkakörben. Élni kíván a kihívásokkal, az eddig szerzett tapasztalatát másokkal is szeretné megosztani. Ez nagyon örvendetes tény. Sok ilyen főnővérre lenne szükség. Sajnálom, hogy ma sokan a jóban is rosszat kívánnak látni