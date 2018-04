Tizenkét emlékezetes mondat az Orbán-kormánytól

Nyakunkon a választás, eljött az összegzések ideje. Ebben a cikkünkben olyan emblematikus megszólalásokat gyűjtöttünk össze, amelyek szerintünk jól visszaadják az elmúlt négy év kormányzásának hangulatát.

Ez egy fecni

– mondta Orbán Viktor arról a dokumentumról, amelyet az amerikai nagykövetség munkatársa adott át a magyar félnek a beutazási tilalmakkal kapcsolatban, és a külképviselet korrupciós aggodalmaival kapcsolatos korábbi egyeztetéseket sorolta fel. 2014-ben az Egyesült Államok hat magas rangú magyar tisztviselőt, köztük Vida Ildikó volt NAV-vezetőt is kitiltotta az országból korrupciós cselekményére vonatkozó konkrét bizonyítékaikra hivatkozva. Utóbb a Fővárosi Főügyészség úgy nyilatkozott, hogy semmilyen konkrét adatot nem kaptak az amerikaiktól, és a kormány sem iparkodott kivizsgálni az ügyet, látványosan támadásba lendült viszont a korrupciós vádat többször nyilvánosan is megfogalmazó André Goodfriend ellen. Az USA nagykövetségének ideiglenes ügyvivőjét Vida Ildikó személyesen is a megkereste a Hír Tv stábjával, hogy megkérdezze, miért tiltották ki Amerikából, de nyelvismeret hiányában nem sok sikerrel járt; ekkor hangzott el a legendás „tolmácsot kérek” mondat az akkori NAV-elnök szájából.

Orbán Viktor – aki anno a parlamentben utasította Vida Ildikót, hogy perelje be Goodfriendet – tavaly decemberben újra eszünkbe juttatta a fecni kifejezést, amikor az Echo Tv-ben személyesen mutatta be a „Soros-tervet”. Ami már csak azért is fontos pillanat volt, mert a kormány erre az alkalmasint két újságcikk alapján – de azok tartalmát erősen megváltoztatva – összeállított szöveg elleni küzdelemre alapozta politikáját, és vert el súlyos milliárdokat az elmúlt években.

Lesz bejgli otthon?

– hangzott Matolcsy György visszakérdezése, miután az advent és a karácsony fontosságra hívta fel az újságírók figyelmét, akik korrupciógyanús lakásügyéről próbálták kérdezni a jegybank elnökét.

Az unortodox gazdaságpolitika atyjának koránt sem ez volt egyetlen botránya ebben a ciklusban, emlékezzünk csak a később feleségül vett Vajda Zita szédítő karrierjére és pazar jegybanki juttatásaira, a Matolcsy fiúk hitelből vásárolt bútorgyárára, médiacégére és luxusingatlanaira, amelyek egyikében a jegybankelnök és neje is meghúzza magát, vagy éppen az MNB alapítványainak utalt 260 milliárd forintra.

Elvesztette közvagyon jellegét.

Ez utóbbi csinos összeg sorsát olyannyira nem akarta a magyar állampolgárok orrára kötni a kormány, hogy a benyújtás után egy nappal meg is szavazta a Bánki Erik fideszes képviselő által előterjesztett, a Magyar Nemzeti Bank adatait titkosító törvényjavaslatot, benne a következő emblematikus mondattal: „A vagyon olyan mértékű elkülönülésére kerül sor, amely alapján az is megállapítható, hogy az alapító által juttatott vagyon elveszíti közvagyon jellegét.”

A paradox törvény később elhasalt a kormánnyal amúgy nem túl szigorú Alkotmánybíróságon, így mégiscsak fény derült az elképesztő volumenű, a Matolcsy családhoz köthető cégeket is vastagon érintő közpénzszórás részleteire.

De sikerült?

– védekezett Kovács Zoltán kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, amikor Kálmán Olga nekiszegezte, hogy a kormány mindezt el akarta titkolni. Szegény Kovácsról alaposan lehúzták a keresztvizet az interjú után, pedig amellett, hogy médiatörténeti pillanattal ajándékozta meg az országot, talán az elmúlt négy év legőszintébb mondata csúszott ki a száján szorult helyzetében.

Szeretnénk, ha lányaink az önmegvalósítás legmagasabb minőségének azt tartanák, ha unokákat szülhetnének nekünk

– mondta a Fidesz 2015-ös kongresszusán Kövér László, akire egyrészt mindig lehet számítani egy legjobb idézeteket gyűjtő összeállításban, másrészt a házelnök roppant erős mezőnyben végzett az élen a NER és a nők kategóriában, hiszen a nőügyekkel amúgy nem foglalkozó Orbán Viktortól múlt héten azt is megtudtuk, hogy a nők nálunk még több tiszteletet is kapnak, mint ami jár, míg Kovács Ákos zenész korábban arra az álláspontra helyezkedett, hogy „a nőknek nem az a dolguk, hogy ugyanannyi pénzt keressenek, mint a férfiak.”

Nix ugribugri!

Három évvel ezelőtt Tapolcán rendeztek időközi választást, és bár a kétharmad már korábban, a veszprémi időközin elúszott, az újabb vereség természetesen kínosan érintette a Fideszt. Nem csoda, hogy Orbán Viktor előzőleg több települést végiglátogatva személyesen is kampányolt a helyi jelölt mellett, ugyanakkor arra is felkészítette híveit, hogy akármi is lesz az eredmény, a kormányzást mindez semmiben sem fogja befolyásolni, vagy ahogy fogalmazott, „nix ugribugri, végigdolgozzuk a hátralévő három évet.”

Orbán egyébként már az internetadó visszavonása után is használta a Moldova Györgytől vett kifejezést, a kommunista mester eredeti szövegében egy magyar kamionos próbálja e szavakkal elmagyarázni egy német patikusnak, hogy nemi úton szerzett lapostetvei ellen keres gyógyírt.

A miniszterelnök furcsa beszéde egy-két napra ugyan kissé infantilizálta a közbeszédet, mégis jó visszaemlékezni a derűs békeidőkre ezekben a nyomasztó hetekben, amikor Orbán is már csak bemerevedve bevándorlóországozik szerte a hazában.

Olyan pedagógusokra van szükség, akik okosak, erkölcsösek, és ezeket adják át a diákoknak. Ezért vagyok pipa, ha a tévében nézem, hogy borotválatlan, kockás inges tanári kar grasszál.

Tudjuk, hogy ez valójában két mondat, mégsem lehet kihagyni Klinghammer István volt oktatási államtitkár sommás véleményét, hiszen ebből fejlődött ki az elmúlt négy év talán legnagyobb társadalmi tiltakozáshulláma, a kockás inges mozgalom. Klinghammer szerint egyébként az volt a baj, hogy az eredeti nyilatkozatából az újságírók elhallgatták a kócos jelzőt: „A három jelző, a borotválatlan, a kócos és a kockás inges együtt fontos, a rendezetlenséget fejezik ki. De ebből az újságok már elhagyták a kócost, csak a kockás ingesre figyeltek.”

Akinek reggel hatkor el kell mennie melózni, és mondjuk Hegedűs Laci dolgoztatja itt, a hódmezővásárhelyi városházán, annak délután háromkor már nem sok kedve marad, hogy elmenjen lopni

– mondta Lázár János a közmunkásokról januárban egy lakossági fórumon, nem először fejtve ki gondolatait a társadalom leszakadt rétegeiről. „Akinek nincs semmije, az annyit is ér” – szögezte le a kancelláriaminiszter még az előző ciklusban, a múlt héten pedig a miniszterelnök által bedobott romák=migránsok kampányfogást tunkolta ki, mondván „600 éve élünk együtt a cigányokkal, és mind a mai napig nem tudtuk őket integrálni, hogy beszéljünk világosan”. Nagy kár, hogy Orbán Viktor szállóigévé lett „senkit nem hagyunk az út szélén” üzenete a jelek szerint csak a fideszes kapcsolatrendszeren belül értelmezhető, de hogy a magyar lakosság nélkülözésében élő 32 százalékára nem vonatkozik, az biztos.

Azért szívatja a Fidesz a legszegényebbeket, mert nyerhet a dolgon Orbán Viktor bevándorlóknak a nevezte miskolci cigányok egy részét, de ettől még nem bukja a Fidesz a romák szavazatait.

Lehet, hogy okosabb vagyok, nem gondolja?



– kommentálta Mészáros Lőrinc a hvg.hu újságírójának, hogy ezerszeres vagyongyarapodásával gyorsabban gazdagodik a Facebook-alapító Mark Zuckerbergnél.

Magyarország egyszemélyes gazdasági csodáját ritkán lehet mikrofonvégre kapni, ám olyankor mindig bizonyítja, hogy nemcsak a közbeszerzési pályázatokhoz, de a frappáns válaszok rögtönzéséhez is nagy tehetsége van, hogy csak a múlt szerdaiakat említsük,

Ő VOLT A SOROS!!!

A Pócs János által megosztott képhez nehéz is mit hozzáfűzni, a fideszes képviselő ízléstelenségén csupán a gyávasága tudott túlnőni, amikor letagadta, hogy az üzenettel a kormány által mániákusan támadott üzletemberre célzott volna.

Pócs „amíg én vagyok a képviselő, NEM lesz migráns a Jászságban” János világhírűvé vált viccénél talán csak Gulyás Gergely védőbeszéde volt kellemetlenebb: „Az a kampány, amely képviselőtársam ellen indult, az szándékosan félremagyarázza a kép tartalmát, és olyan jelentéstartalmat igyekszik rámagyarázni, amelyet a képviselő soha nem tulajdonított neki” – mondta a frakcióvezető, a miniszterelnöknek pedig újságírói kérdésre arra a tömör reakcióra futotta, hogy „a disznóvágás ügyei nem tartozik a kormány hatáskörébe.”

Meg kell védenünk a magyar embereket attól, hogy bogarakkal, tücskökkel, rovarokkal etessék őket.

Vegyük észre azonban, hogy a kormány gyűlöletkampánya sem csupán a harmincas évek náci propagandaeszközeivel operál, hanem olykor olyan abszurdhumor-elemekkel is feldobják a műsort, mint tette azt nemrégiben Fazekas Sándor. Amikor az első híradás érkezett arról, hogy a földművelésügyi miniszter szerint Fidesz-vereség esetén a magyaroknak rovarokat kell majd enniük, arra gondoltunk, hogy biztos csak belebonyolódott a mondanivalójába. Fazekasnak azonban esze ágában sem volt leszállni a rovarvonatról, és tovább feszegette a témát, a kampány talán legszórakoztatóbb pillanatait okozva ezzel.

A választás után természetesen elégtételt fogunk venni, erkölcsi, politikai és jogi elégtételt is

– mondta március 15-én ünnepi beszédében Magyarország miniszterelnöke, aki az általános kormánypárti magyarázat szerint ezzel a fenyegetéssel akarta nyugtatni a Fidesz-szavazókat. Úgyhogy meg lehet nyugodni, sivalkodó patkányok.