Juhász mindent megváltoztatott, mégis lehet együttműködés a Belvárosban

A belvárosi politikai küzdelemben ma megtörtént az, amire valójában senki nem számított. A belváros eddig remekül reprezentálta, hogy a Fidesz mellett az ellenzék maga is megnehezítheti, hogy a kormány leváltható legyen.

Négy kifejezetten erős baloldali-liberális, és egy majdnem ugyanolyan erős jobbikos jelölt állt szembe Hollik Istvánnal, a kormány KDNP-s jelöltjével. Hiába van az öt ellenzéki jelöltnek együtt nagyobb támogatottsága, mint Holliknak, a Fidesz mégis magabiztosan nyerne ebben a kerületben az ellenzéki szavazatok szétaprózódása miatt.

Az ellenzéki együttműködést sok minden akadályozza, erről már legutóbb írtunk. Pártelnökök és politikai egók harcolnak ebben a kerületben olyan jelöltekkel, akinek a pártvezetése, vagy a pártjuk helyzete nem engedi meg a visszalépést. Úgy nézett ki, hogy a választásokig patthelyzet és sima fideszes győzelem következik.

Erre Juhász Péter visszalépett.

Az a Juhász, akitől a legkevésbé várta volna bárki a kampány kezdetén, hogy visszalép majd.

AZ MSZP-DK a paktumuk keretében egyetlen helyen léptetett vissza jelöltet más párt javára, sehol senki mással nem koordináltak még. Az LMP két helyen, a Momentum 3 körzetben húzta vissza jelöltjeit. Ez nem koordináció, hanem a választók átverése

– mondta Juhász, amikor bejelentette a visszalépését. Szerinte, akik a következő két hétben nem léptetik vissza a jelöltjeiket, azok a Fidesz kétharmadához járulnak hozzá. Ő egyébként nem valaki javára lépett vissza – bár ezzel megkönnyítette volna a saját, és a választókerület helyzetét is – hanem azért, hogy példát mutasson a többi jelöltnek.

Juhász szerint a jelöltek egyéni felelőssége eldönteni, hogy visszalépnek-e, ami erős odaszúrás az LMP és a Jobbik jelöltjének is, akiknek a visszalépéséről igazából a pártjuk dönt.

Juhász Péter: Molnár Gyula pacekba elmondta, hogy nem tudnak megállapodni, mert buknák a pénzt Az Együtt elnöke nem akar kormányzati szerepet, de azt mondja, ha képviselői igazolványt kapna, le tudná szedni Orbánt is. Megegyezés egyelőre nincs, pedig szerinte az Együtt politikusai is kellenének az ellenzéki győzelemhez. Interjú.

Az Együtt elnökének nem lehetett könnyű meghozni ezt a döntést, és amikor áldozatvállalásról beszél, akkor teljesen igazat mond. Juhász ebben a választókerületben a politikai túlélésért küzdött. Kevés esélye van annak, hogy az Együtt, amelynek a listáján szerepel, bejut a parlamentbe, erős egyéni jelöltjük pedig nem sok van. Ha sem listán, sem egyéniben nem nyernek, akkor Juhász politikai karrierjének vége lehet.

Sértődött visszalépés

Pedig az első felmérések még őt mutatták a legesélyesebbnek a kerületben, és Juhász még a visszalépés pillanatában is azt gondolhatta, hogy ő a legesélyesebb, erre utal, hogy úgy lépett vissza, hogy azért panaszkodott is. Szerinte lejáratókampány folyik ellene, mert a kormánypropaganda arról ír, hogy Juhász verte a feleségét. Ő azt gondolja, hogy ilyen helyzetben ki kellett volna állni mellette a többi jelöltnek. (Fekete-Győr András tette meg egyedül.)

Juhász visszalépésének több dologhoz lehet köze. Az egyik az, hogy a jelenlegi patthelyzetben ez a kerület úgysem lett volna nyerhető, sőt, még akkor sem biztosan az, ha tényleg sorban jönnek a visszalépések, és csak egy jelölt indul el Hollik Istvánnal szemben. A Fidesz térképrajzolói jól rajzolták meg ezt a választókerületet, mert az amúgyis kissé jobboldali belvárosról lecsatolták a nagyon baloldali XIII. kerület egy részét, de hozzácsatolták a Vár jobboldali részeit. Így még egy jelöltnél is kiszámíthatatlan lenne a választás kimenetele.

De az Együtt számára van még túlélés egyéniben, ráadásul Budapesten. Csepelen Szabó Szabolcs egyszer már megverte a kormánypárt egyik nehézfiúját, Németh Szilárdot. Most is megtehetné, de az MSZP valami érthetetlen okból elindította vele szemben Bangó Borbély Ildikót, aki egyébként még csak nem is csepeli. Juhász mostani visszalépése arra is rákényszerítheti az MSZP-t, hogy léptesse vissza Bangónét Csepelen, és így Szabó Szabolccsal az Együttnek továbbra is lenne esélye a politikai jelenlétre. Egy olyan pártban pedig az elnök is tovább tudna szerepelni, ahol legalább egy parlamenti képviselő van.

A Belvárosban a jelenlegi mérések szerint az utolsó pillanatban ledobott párbeszédes V. Naszályi Márta a legerősebb ellenzéki jelölt. Ez azért is van, mert a DK és az MSZP megegyezett az egyéni listáról, és hogy nem indítanak egymás ellen jelölteket.

Erős jelöltek

Ez viszont még mindig nem dönti el a helyzetet. V. Naszályi a legutóbbi találkozón, amit Juhász Péter szervezett a jelölteknek, azt mondta, hogy saját magát tartja a legesélyesebb jelöltnek. Csárdi Antal valószínűleg ugyanezt gondolja magáról, ráadásul itt az LMP pártvezetésének stratégiája is beleszól a dologba. Fekete-Győr András pedig azt láthatja, hogy szinte minden újabb felmérésben emelkedik a népszerűsége a kerületben, sőt, volt olyan is, amelyben ő volt a legnépszerűbb jelölt (miután valamiért külön mértek DK-s és MSZP-s jelölteket).

Losonczy Pál pedig még csak nem is tárgyalhat visszalépésről, mert a pártvezetés döntése az, hogy a Jobbik a legerősebb párt, és ezért nem léptetnek vissza senkit. Losonczy visszalépése egyébként nem is számítana igazán, mert a jobbikos szavazók közül többen a Fideszre is átszavaznának, még úgy is, hogy vidékhez képest itt nagyobb az átszavazási hajlandóság.

Fekete-Győr András szombat délutánra összehívott egy találkozót a jelöltekkel, hogy átbeszéljék a kialakult helyzetet. Az valószínű, hogy az LMP visszalépéséről itt meg lehetne egyezni. Több LMP-s jelölt is esélyes az országban, ahol pont a jelen lévő pártoknak kellene visszalépnie. A Momentum visszalépése is elképzelhető, ha abból valamilyen hasznot várnak a listás népszerűségüknek. Ha a választók azt látják, hogy a Momentum elnöke hajlandó megtenni a dolgát a kormányváltásért, akkor listán akár a Momentumra is szavazhatnak. Ezt a listát pedig Fekete-Győr András vezeti.

A győztes nyer

Az MSZP-Párbeszéd visszalépése a legvalószínűtlenebb. A pártnak 58 egyéni jelöltje van, csak 1-2 helyen léphet vissza, ha nem akar elesni 150 millió forintnyi állami támogatástól. Márpedig nem akar, mert az MSZP jelenleg nincs eleresztve pénzzel. Az LMP például már elesett ennyitől azzal, hogy két helyen is visszaléptette a jelöltjét.

Már az összefogáshoz is csoda kell, nemhogy a győzelemhez Találkoztak az ellenzéki jelöltek a Belvárosban, hogy megegyezzenek arról, ki indul el a fideszes Hollik István ellen az áprilisi választáson. A helyzet csak bonyolultabb lett, pedig a szoros meccshez még a Jobbik visszalépése sem feltétlenül kell.

A találkozón Fekete-Győr azt a megoldást vezette elő, hogy az egyéni jelölteknek járó egymillió forintos támogatást dobja össze a három jelölt (V. Naszályi, Fekete-Győr és Csárdi), csináltassanak belőle egy olyan felmérést, amelynek a mintavétele Juhász visszalépése után lesz, és aki ott a legerősebb, annak a javára lép vissza minden másik jelölt.

Fekete-Győr azt mondta, hogy nyitottnak tűntek a jelöltek a javaslatra, de mindenki megtárgyalja azt a pártvezetésével is. Szerinte érezhetően jobb és pozitívabb volt a hangulat a korábbiaknál.

Igazából a felmérés csak az MSZP-P-nek jelent kockázatot, mert ha V. Naszályi a szavát adja erre, de nem ő nyer, akkor az MSZP-P kénytelen a belvárosra elpazarolni az értékes visszalépései közül egyet. Losonczy Pál el sem ment a megbeszélésre, ennek ellenére lehetséges, hogy mégis lesz ellenzéki együttműködés az egyik olyan kerületben, ahol erre a legkevesebb esély volt.