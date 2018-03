Juhász Péter visszalép a jelöltségtől

Visszalépek a jelöltségtől a Belvárosban.Az Együtt ezzel példát szeretne mutatni a pártoknak, én pedig személyes példát szeretnék mutatni a jelölteknek.Teljesen mindegy, hogy milyen pártérdek miatt nem hívják vissza pártok a jelölteiket, azzal a Fideszt segítik hozzá a győzelemhez, vagy ha így folytatják, akár a kétharmadhoz. Rendkívül káros ez a magatartás akár a kampányfinanszírozás, akár a töredékszavazatok maximalizálása, akár bármely más magasztos eszmének beállított maszlag indokolja döntésüket. Az ellenzéki jelöltek egymással szemben való indításával elárulják a közös célt, az Orbán rendszer megdöntését. Téged árulnak el, aki azt akarod, hogy vége legyen Orbán ámokfutásának.Ahhoz, hogy kormányváltás legyen minimum 50(!) helyen kell koordinálni.AZ MSZP-DK a paktumuk keretében egyetlen helyen léptetett vissza jelöltet más párt javára, sehol senki mással nem koordináltak még. Az LMP két helyen, a Momentum 3 körzetben húzta vissza jelöltjeit. Ez nem koordináció, hanem a választók átverése. Az Együtt immár 63 helyen nem állít jelöltet, hogy ezzel biztosítsa a Fidesz legyőzésének esélyét.Azt várjuk el a pártoktól és azok vezetőitől, hogy kövessék a példánkat, tegyék félre a pártjuk érdekeit, és gondoljanak a választók akaratára. Rád, a te akaratodra.Ugyanakkor felhívom a jelöltek személyes felelősségére is a figyelmet. Ugyanis bárki megteheti, hogy személyesen úgy dönt, hogy nem adja a nevét a Fidesz győzelmének legyártásához. Bármelyik jelölt dönthet úgy, hogy ha a pártja vezetése felelőtlen is, ő maga nem lesz az. Én magam is személyes döntésem alapján jöttem le 2014-ben a listáról, mert láttam, hogy az a Fidesz kétharmadához vezet. Ma látni lehet, hogy ha nincs koordináció, az a Fidesz kétharmadához vezethet. Minden egyes jelölt személyes felelőssége is, hogy meghozza ezt a döntést. Senki nem bújhat a pártja mögé, senki nem bújhat el a felelősség elől a pártja döntésére hivatkozva. Aki azt álítja, hogy azért nem léphet vissza, mert a pártja nem engedni, az nem önálló akarattal rendelkező, nem érted politizáló, a döntéseiért felelősséget vállaló képviselő lesz az országgyűlésben, hanem éppen olyan gombnyomogató birka, mint akik a Fidesz-frakcióban ülnek ma. Egy rendszer kiszolgálója, aki nem téged képvisel, hanem a pártja érdekeit.Írj a képviselőjelöltednek, hogy nézzen a tükörbe, egyedül, ő maga. Írj a pártod vezetőjének, hogy járjon el felelősségteljesen.Rengetegen írtatok nekem levelet az elmúlt hetekben, hogy ne lépjek vissza, mert bent szeretnétek látni az országgyűlésben április 8. után. Nektek is van egy jó hírem! Az Együtt listáját vezetem, így ha ez Együtt listájára szavaztok április 8-án, bent leszek biztosan!Ezt tedd, ha engem szeretnél bent tudni!

Közzétette: Juhász Péter – 2018. március 24.