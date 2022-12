Megérkezett Kárpátaljára a nagycsaládosok egyesületének ajándéka

Pénteken megérkezett Kárpátaljára a NOE családokat és zeneiskolákat segítő adománya. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) elnöke 35 nehéz sorsban élő kárpátaljai családnak adott át karácsonyi szeretetcsomagot, valamint a támogatók jóvoltából két zeneiskola jutott hangszerekhez, írta az MTI.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő az átadóünnepségen elmondta, hogy örömmel csatlakozott a NOE felkéréséhez, és kollégáival együtt két családnak gyűjtöttek adományt.

Minden évben áldott, békés karácsonyi ünnepeket szoktunk kívánni, de az idén a békés kifejezés új jelentést nyert. Most nemcsak az adventi időszakban, de a hétköznapokban is vágyunk a békére

– fogalmazott.

A kormányszóvivő köszönetet mondott mindenkinek, aki

Reményét fejezte ki, hogy a béke beköszöntével ez a közösség is megerősödve fog ebből a nagy nehézségből kikerülni.

A háború sok mindent elvett az emberektől, de adott is valamit: azt, hogy a közösség tagjai bízhatnak egymásban.

Azt is remélem, hogy úgy érzik, az anyaországra is számíthatnak, és ezek a kötelékek még a mostaninál is erősebbek lesznek