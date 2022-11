Mókás videón a világ legnépszerűbb karácsonyi dala

A Jingle Bells a világ egyik legismertebb karácsonyi dala. A dal kottáját 1857-ben adták ki, azóta sem felejtette el a világ.

Népszerűsége töretlen, ezért is számít örökzöld dallamnak. A Jingle Bell egyik legismertebb változatát Bing Crosby és az Andrews-nővérek készítették 1943-ban, a lemezből több mint 1 millió darabot adtak el.

A Jingle Bells legismertebb előadói között találjuk Louis Armstrongot, a Beatlest, Nat King Colet, Placido Domingót, Duke Ellingtont, Ella Fitzgeraldot, Luciano Pavarottit, a Smokey Robinson and the Miraclest, Frank Sinatrát és a Yellót is.

A közösségi portálon mostanság feltűnt videóban ugyan nem szerepel a dalt előadó énekkar neve, annyi biztos csupán, hogy a csapat egyik tagja meglehetősen mókásra véve a figurát, egészen egyedi módon kapcsolódik a dallamokhoz.

Íme a videó: