A 60 év felettiek harmada tervez beltéri karácsonyozást a családdal

Az idei karácsony más lesz, mint eddig bármelyik: a járványhelyzet miatt sok család online vagy telefonon ünnepel majd, és a készülődés is másképp telik: az idősebb generációk tagjai közül is egyre többen használják ki az internet adta lehetőségeket az ajándékok beszerzésében és a bankolásban is – derült ki a CIB Bank megbízásából készített reprezentatív kutatásból, melyben a 60 év felettiek válaszoltak a közelgő ünnepekkel és a járványhelyzettel kapcsolatos kérdésekre.

Nem meglepő módon a 2020-as karácsony más lesz, mint a korábbiak: ahogy a mindennapjainkat is teljesen átalakította a koronavírus-járvány, úgy az ünnepek is másképpen telnek majd. A 60 év feletti generációk tagjai közül csak 37 százalék tervez beltéri ünneplést a családdal, 2 százalék kültéren ünnepel majd, míg 39 százalék telefonon vagy az interneten keresztül „találkozik” majd szeretteivel – derült ki a felmérésből. Több mint ötödüknél elmarad idén a karácsonyozás, 15 százalék pedig nem tudja még, hogyan lesz idén az ünnep.

Az ajándékvásárlásra és az ünnepi bevásárlásra is hatással van a járvány: a 60 év felettieknek csak kicsivel több mint ötöde vásárol személyesen, közel ugyanennyien megkérnek valakit, hogy intézze el helyettük az ajándékok beszerzését, és mintegy 40 százalékuk nem tervez ajándékokat venni.

Az idősebb generációk tagjai között is sokan vannak azonban, akik kihasználják az internetben rejlő lehetőségeket: 16 százalékuk online szerzi be az ajándékokat idén. Az online vásárlás kisebb arányban, de megjelenik az ünnepi nagybevásárlásban is: 6 százalék így intézi majd az élelmiszerek beszerzését. Itt azonban továbbra is a személyes út a leginkább jellemző: a válaszadók közel 70 százaléka így vásárol majd be az ünnepekre.

Otthon maradnak

Ahogy a karácsonyi készülődésre adott válaszok is mutatják, a 60 év felettiek többsége óvatos a jelenlegi helyzetben, ezt mutatja az is, hogy a kutatásban résztvevők 75 százaléka jelezte, hogy kevesebbet mozdul ki otthonról a járványhelyzet miatt, 14 százalék pedig szinte egyáltalán nem hagyja el otthonát, mindössze 11 százalékuk mondta azt, hogy ugyanannyit mozdul ki, mint a járvány előtt. A járványhelyzetben a barátokkal, rokonokkal való személyes találkozás az, amelyet a legtöbben feladtak: míg a megkérdezzetek 80 százaléka változó gyakorisággal, de rendszeresen találkozott ismerőseivel március előtt, 75 százalékuk most egyáltalán nem találkozik senkivel.

Ez különösen nehéz helyzetet teremt azoknak az időseknek, akik egyedül élnek: a 60 év felettiek 32 százaléka egy fős háztartásban él. (48 százalékuk két fősben, 20 százalékuk él 3 vagy több fős háztartásban.) Nem véletlen, hogy a megbetegedés kockázata, a járványhelyzet miatt kialakult bizonytalanság és a szeretteikért való aggódás után az okozza a legnagyobb nehézséget az idősebb generációk tagjainak, hogy kevesebbet látják szeretteiket, és nem tudják úgy intézni a dolgaikat, ahogy azt megszokták.

A technológia adta lehetőségekkel szerencsére szívesen élnek ők is: vonalas telefonnal 96 százalékuk rendelkezik, de nyomógombos vagy okostelefonja is van a többségnek, és közel 70 százalékuk otthoni internettel is rendelkezik, melyet nagyjából fele-fele arányban használnak asztali számítógépen (51 százalék) vagy laptopon (49 százalék). Ennek megfelelően a legtöbben ugyan telefonon tartják most a kapcsolatot a rokonokkal, barátokkal (74 százalék), de interneten keresztül is sokan lépnek kapcsolatba ismerőseikkel (27 százalék).

Bankolás: az idősebbek is nyitnak az online lehetőségek felé

Vannak olyan ügyek, melyet a 60 év felettiek többsége a járványhelyzet ellenére továbbra is személyesen végez – ilyen pl. az élelmiszervásárlás, melyet 71 százalékuk intéz így – de szerencsére sok mindenben kihasználják az internetes vagy telefonos ügyintézés lehetőségét. 71 százalékuk például telefonon keresztül íratja fel a receptjeit, 55 százalék ezen a csatornán intézi a konzultációt is orvosával.

Ami a bankolást illeti, közel háromnegyedüknek van bankszámlája, és közülük mintegy 27 százalék internetbankot, 10 százalék pedig banki mobilalkalmazást is használ. A banki szolgáltatások közül egyébként a kártyás fizetés, illetve a készpénzfelvétel a legnépszerűbb: a bankszámlával rendelkező válaszadók 71 százaléka szokott bankkártyával fizetni személyes vásárláskor, 22 százalék az interneten is fizet kártyájával, és 63 százalék vesz fel készpénzt ATM-ből.