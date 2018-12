A Reszkessetek betörők! rajongói kiszúrtak valamit a filmben, ami eddig senkinek sem tűnt fel

Ha karácsonyi filmekről van szó, akkor a Reszkessetek betörők! az egyik legnagyobb klasszikus. Magyarországon ez pláne így van, néhány éve még petíciót is indítottak, hogy adják le a filmet a televízióban.

De hiába látjuk minden év decemberében legalább tízszer, a sasszemű rajongók csak most vettek észre valami egészen furcsát Kevin otthonában, írja a Mirror.

Mint a legtöbb kitalált filmes családnál, úgy az ő házuk is tele van ünnepi dekorációkkal és több karácsonyfával. Viszont úgy tűnik, hogy McCallisterék teljesen új szintre emelték a készülődést, hiszen a teljes ingatlant karácsonyi díszbe öltöztették.

Ha közelebbről megnézzük a díszletet, akkor azt látjuk, hogy minden – de tényleg minden – piros és zöld.

A különös jelenségre Claire Reilly brit újságíró hívta fel a figyelmet a Twitteren, megfigyelése pedig meghökkentette a filmsorozat rajongóit.

Can we talk about the McAllister's house in Home Alone for a second? Like, of COURSE you're going to be a target for Christmas bandits if your house is ENTIRELY Christmas themed! Okay, yes, they have a lot of Christmas decorations up, but that is JUST THE START… pic.twitter.com/9EN0SNyGJ2

— Claire Reilly (@reillystyley) December 4, 2018