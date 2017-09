Nem indul homeopátia tantárgy a Semmelweis Egyetemen

Már az akadémiák szerint is kamu a homeopátia a maga végtelen hígításaival, az orvosin se fogják tanítani.

Nemrég az európai tudományos akadémiák ernyőszervezete, az EASAC történelmi megállapítást tett: kimondták, hogy a homeopátia humbug. Az ugyanis ellentmond az alapvető fizikai-kémiai törvényeknek, puszta placebó, veszélyessége csak abban rejlik, hogy az ezt alkalmazó beteg esetleg nem vesz igénybe más kezelést.

Hazai mérföldkő is van már, az Index ír arról, hogy a Semmelweis Egyetem is követi a (kor)szellemet, és nem indít többet Bevezetés a homeopátiába tárgyat. Ezt maga Szél Ágoston rektor közölte, a lap Novák Hunor áltudomány-ellenes gyerekorvos oldalán szúrta ki a történteket.

A rektor szerint az orvosképzésben eddig sem volt homeopátiás tantárgy, csak az Egészségtudományi Karon (itt védőnőket vagy épp dietetikusokat képeznek). Itt is csak választható formában létezett, mindössze egyetlen kreditpontért. Néhány évente indult el a tárgy, idén is indult volna, de most leállítják az európai akadémiák állásfoglalása miatt.