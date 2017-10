Donald Trump már a pápánál is népszerűbb a Twitteren

Donald Trump amellett, hogy hatékonyan mozgósította a Twitter felületét egoista és offenzív posztjaival az amerikai elnökválasztás alatt, most már azt is elmondhatja magáról, hogy ő a világ legtöbb követővel rendelkező vezetője a mikroblogon.

A Burson-Marsteller elemzőcég Twiplomacy szolgáltatásának legújabb frissítése szerint Trump hivatalos fiókja (@realDonaldTrump) lenyomta Ferenc pápát (@Pontifex) követők tekintetében, közelítve a 40 millióhoz.

With almost 40 million followers US President @realDonaldTrump is now the most followed world leader on Twitter #Twiplomacy pic.twitter.com/eDHgO5fzsa

— Twiplomacy 🌐 (@Twiplomacy) October 4, 2017