Megnyílt Magyarország első profi játékosoknak szánt háza

Újabb szintre lépett a hazai e-sport élet, megnyílt Magyarország első gaming háza.

A 2024-es Olimpián akár már videojátékosok is versenyezhetnek

Az e-sportolók sok mindenben hasonlítanak a hagyományos sportolókra: profi csapatokba szerveződnek, tréner irányításával akár napi 14 órát is gyakorolnak, stratégiákat és különböző technikákat tanulmányoznak. A nagy nemzetközi versenyeken a rajongók akár egy 40 ezer fős sportstadiont is megtöltenek, a legjobb játékosokat pedig világszerte ünneplik és akár egymillió fontot (kb. 355 millió forintot) is megkereshetnek évente.

Külföldön már bevett gyakorlat, hogy az e-sportoló csapatok a versenyekre való felkészülési időt egy külön erre a célra kialakított “gaming házban” töltik, profi berendezéssel és gépparkkal olyan körülmények között, amely ideális a koncentráció és a csapatszellem erősítésére.

Hazánkban is megnyílt az első ilyen gaming ház, ahová a beköltözés lehetőségét a WSE csapata nyerte el. A játékosok szeptember 14-én költöztek be, és október 13-ig a csapatvezető tréner irányításával edzenek a versenyekre.

A ház életében a szigorú napirend és felkészülés mellett szerepet kap a szórakozás is: a profi e-sportolók a 4 hét alatt olyan véleményvezér youtuberekkel vívnak barátságos mérkőzéseket, és tesztelnek közösen játékokat, mint Unfield, BTurbo vagy Sirius.

A rajongók a ház eseményeit folyamatosan nyomon követhetik a szponzor, a csapat illetve youtuberek közösségi oldalain és csatornáin, de személyesen is betekintést nyerhetnek a ház életébe. Ugyanis 6 napra megnyitják a kapukat a közönség előtt és lehetőséget biztosítanak a követők számára, hogy a youtuberekkel és az esportolókkal közösen teszteljék az új EA játékokat.

A videojátékosok képességeit összemérő versenyszerű videojáték, azaz az e-sport hivatalos csapatokat, sztárokat, nemzetközi bajnokságokat, közvetítéseket, dedikált tévécsatornákat és dollármilliókat kitermelő ágazat, ami a Párizsi Olimpiai Nevezési Bizottság alelnöke szerint akár már a 2024-es nyári olimpiai játékokon is képviseltetheti magát.