Niggerezés miatt áll a bál az egyik legnépszerűbb Youtuber körül

Legutóbb akkor övezte a szokásosnál is nagyobb figyelem, mikor az egyik videójában a Fiverr alkalmazás segítségével arra bérelt fel embereket, hogy feltartsanak egy táblát, amin az szerepel, hogy „Death to all Jews”, azaz „Halál az összes zsidóra”.

Habár Kjellberg a botrány kirobbanása után azzal magyarázta a szélsőséges akcióját, hogy ezzel szeretett volna rámutatni, hogy „mennyire őrült a modern világ” – a táblát tartó emberek nem tudták mit jelent a felirat –, azonban ez nem hatotta meg sem a Disney-t, sem a YouTube-ot. Előbbi egy meglehetősen zsíros együttműködést mondott vissza az inkriminált videó miatt, utóbbi pedig

elkaszálta a srác YouTube Red-es sorozatát, a Scare PewDiePie-t.

A felfokozott figyelem és a meghiúsult együttműködések nyilván nem jött jól a YouTube egyik legnagyobb sztárjának, de a csatornája ennek ellenére érintetlen maradt, PewDiePie mind a mai napig folytatja a vagyonokat termelő videózást, viszont a korábbiak ellenére Felixnek a hétvégén megint sikerült olyat alkotnia, ami sokaknál azonnal kicsapta a biztosítékot.

PewDiePie, the biggest YouTuber, on his livestream: ‘What a fucking n-word’. pic.twitter.com/mISevBEn4T — THE POP HUB 👄 (@ThePopHub) September 10, 2017

Kjellberg a hihetetlenül népszerű PlayerUnknown’s Battlegrounds című játékot streamelte élőben, mikor egy lövöldözés közben kiszaladt a száján, hogy „kibaszott nigger”. A youtuber a jogos ellenérzést kiváltó megjegyzés elhangzását a játék hevére fogta, de ezúttal is akadt, akit ez a magyarázat nem hatott meg.

We’re filing a DMCA takedown of PewDiePie’s Firewatch content and any future Campo Santo games. — Sean Vanaman (@vanaman) September 10, 2017

Sean Vanaman, a Firewatch című indie játékot készítő Camp Santo stúdió egyik társalapítója például azonnal elhatárolódott PewDiePie-tól, és kijelentette, hogy kezdeményezni fogják, hogy a YouTube eltávolítson minden olyan videót, amiben a népszerű svéd videós az ő alkotásaikkal játszik.

He’s worse than a closeted racist: he’s a propagator of despicable garbage that does real damage to the culture around this industry. — Sean Vanaman (@vanaman) September 10, 2017

Vanaman azt is hozzátette, hogy elege van abból, hogy „ez a kölyök egyre több és több lehetőséget kap arra, hogy pénzt csináljon abból, amit mi készítettünk”, utalva arra, hogy PewDiePie azzal kaszál hatalmas összegeket, hogy különböző videojátékokból készít kommentárral ellátott videókat.

A Camp Santo alapítója szerint Kjellberg a rasszista megjegyzéseivel csak árt a játékiparnak, ugyanakkor elismerte, hogy a népszerű youtuber közvetítésének hála ők is bevételhez jutottak. Habár Vanaman kifakadása szintén támadható, viszont ismét felveti a kérdést, hogy vajon mekkora felelőssége van egy milliók által követett youtubernek, illetve rávilágít arra is, hogy mennyi mindent elnéznek az emberek egyeseknek, csak azért mert hihetetlenül népszerű.