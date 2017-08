Viszik az új Xboxot, mint a cukrot

Még meg sem jelent, de máris óriási az érdeklődés a Microsoft legújabb játékgépe, az alapmodellnél jóval erősebb Xbox One X iránt, amire augusztus 20-án indult az előrendelés, és mindössze néhány nap alatt el is fogyott a készlet a világ több országában.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a Microsoft a kölni Gamescomra is elvitte a november 7-én megjelenő Xbox One X-et, amiről többek között kiderült, hogy a megjelenésekor száznál is több játék fogja kihasználni a jóval erősebb hardver biztosította lehetőségeket, illetve a cég bejelentett egy különleges, limitált kiadást is Project Scorpio Edition néven.

Rengeteg játék fogja kihasználni az új Xbox brutális erejét A kölni Gamescom, az év második legnagyobb játékexpója hivatalosan csak augusztus 22-én kezdődik, de a Microsoft már vasárnap este megtartotta a hagyományos sajtótájékoztatóját, ami ezúttal – értelemszerűen – az ősszel érkező Xbox One X-ről szólt.

A Németországban tartott bemutató után a gépre a Microsoft elkezdte felvenni az előrendeléseket is, és a redmondi cég beszámolója szerint az első öt napban több Xbox One X Project Scorpio Edition konzolt jegyeztek elő, mint korábban bármely másik Xbox esetében.

„A Microsoft újra megcsinálta! Az Xbox One X konzol mögött álló innováció és erő felkeltette az érdeklődést és a keresletet a fogyasztók között a világ minden táján” – mondta Bob Puzon, a GameStop Merchandising vezetője. „Az első készletek eladásának sebessége meghaladta az elvárásokat és az eredeti Xbox One konzol teljesítményét is. Ez az új konzol mindenképp megváltoztatja azt, ahogyan a videojátékokkal játszunk!”

Habár Puzon állításával ellentétben az Xbox One X aligha fogja megváltoztatni azt, ahogy videojátékokkal játszunk, az kétségtelen, hogy a valaha készült legerősebb játékgép érkezik novemberben. A konzolban nyolc x86-os processzormag található 2.3 GHz-es órajellel, negyven, 1172 MHz-es számítási egységgel, amit 12 GB GDDR5-ös RAM egészít ki 326 GB/s-os sávszéllel. Emellé jár egy 1 TB-os merevlemez, és helyet kapott benne egy 4K UHD Blu-ray olvasó is.

A gyártó ígérete szerint ez elegendő lesz arra, hogy a gép natív 4K felbontásban futtasson játékokat, 60 képkocka/másodperc képfrissítés mellett. Mindezt persze meg is kell fizetni: a gép kezdő ára 500 dollár, ami az áfát is beleszámolva annyit jelent, hogy a novemberi premierkor 165 000-nál olcsóbban aligha lehet majd itthon hozzájutni az Xbox One X-hez.