Lázadó tinédzserként nehéz kijönni anyu új faszijával

A 2015-ben megjelent Life is Strange egyszerű epizodikus kalandjátékként kezdte a pályafutását, hogy aztán az év egyik legnagyobb meglepetése váljék belőle, milliónyi rajongóval, díjakkal és rengeteg eladott példánnyal. A zajos siker után a folytatás sem váratott magára, augusztus végén érkezik a sokakat magával ragadó történet újabb szelete, amiből most kaptunk egy közel tíz perces ízelítőt.

A francia Dontnod fejlesztőcsapat és a Square Enix kiadó 2015 januárjában dobták piacra az epizodikus Life is Strange első részét, és a popkult utalásokkal, misztikummal, időutazással és szerethető karakterekkel megspékelt játék egy csapásra az év egyik legnagyobb meglepetésévé vált.

Az öt epizódra bontott történetet a szaksajtó és a játékosok is imádták, a program díjak egész sorát söpörte be 2015-ben, és nem kevesebb, mint hárommillió példány kelt el belőle a megjelenés óta. Ez persze semminek tűnik a Call of Duty-sorozat rekordjaihoz képest, de azzal is érdemes tisztában lenni, hogy egy kis költségvetésű kalandjáték esetében ez fantasztikus teljesítmény.

Ilyen eredmények után persze nem meglepő, hogy érkezik a folytatás, ami a Life is Strange: Before the Storm címet kapta a keresztségben. Ahogy arra már az alcím is utal, egy előzménnyel van dolgunk, ami három évvel korábban játszódik, mint az eredeti sztori, és ezúttal nem a 2015-ös játékban megismert Maxine “Max” Caulfield a főszereplő, hanem a barátnője, az ekkor 16 éves Chloe Price.

A Life is Strange: Before the Storm első része augusztus 31-én jelenik meg PC-re, PlayStation 4-re és Xbox One-ra, és a játékból most érkezett egy közel tízperces videó, ami (az újoncoknak) felvázolja a játékmenetet, illetve bemutatja Chloe karakterét, és a nem túl baráti viszonyát az anyja új fickójával.

A kiragadott részletből ugyan nem feltétlenül jön le, hogy mitől lett olyan nagy siker a Life is Strange, viszont ez a kis ízelítő nagyszerűen visszaadja a játék hangulatát, illetve ismét bizonyítja, hogy az alkotóknak ezúttal is sikerült remekül megragadni a főszereplő karakterét, a lázadó tinédzsert, akinek nem csak az apja halálát kell feldolgoznia, de azt is, hogy az anyja már túllépett a veszteségen.