A MÁV-ot is az új zsarolóvírus bénította meg?

Nem működik a Magyar Állami Vasúttársaság (MÁV) informatikai rendszere: a jegykiadó rendszer, az automaták, a központi honlap és a forgalomirányítási rendszer. Akár az egész vonatközlekedés leállhat, ha nem oldják meg sürgősen a problémát.

Lehalt a MÁV-Start internetes rendszere szerdán délelőtt: elérhetetlen a központi honlap, a Facebookon pedig többen azt írják, hogy a jegyautomák sem használhatók, ahogy az internetes felületen sem tudnak jegyet váltani – írja az IHO.

A probléma miatt a sem a jegypénztárakban, sem pedig a jegyvizsgálóknál nem tudnak menetjegyet ellenőrizni vagy kiadni az online felületen. Az Elvira sem elérhető, a Vonatinfó jelenleg is a tizenegy óra körüli helyzetet mutatja.

Mivel a Forgalmi Vonatközlekedési Információs Rendszer (FOR) is leállt ezért a portál szerint hamarosan az egész vasúti közlekedés is megállhat, ha nem tudják sürgősen megoldani a helyzetet.

– erősítette meg a HVG-nek Lőcsei Virág, a MÁV sajtószóvivője. A vállalatnál egyelőre nem tudják, hogy mi a probléma oka, de már vizsgálják a helyzetet.

A helyzet kezelését nehezítette, hogy egy darabig a MÁV levelezőrendszere sem működött. Ezt szerda dél után pár perccel már sikerült helyreállítaniuk.

Az olvasói visszajelzések alapján a közlekedés egyelőre zavartalaul üzemel.

Zsarolóvírus vagy átvágott kábel?

Egy nappal az új zsarolóvírus, a Petya megjelenése után sokan azt valószínűsítették, hogy Ukrajna és több európai ország után hazánkat is elérte a kártevő, s ennek tudható be a MÁV leállása.

Ugyanakkor a budapesti Déli pályaudvarnál, a Krisztina téren átvágták a MÁV Szolgáltató Központ tápkábelét egy építkezésen, az IHO információi szerint ezért szállt el az egész informatikai rendszer. A szakemberek folyamatosan élesztik újjá a rendszereket.

