Játék közben is tölti az egeret a Logitech új egérpadja

A Logitech megtalálta a vezeték nélküli töltés eddigi egyik legmenőbb felhasználási módját: egérpadba építette be. A gamer egerek számára tervezett vezeték nélküli töltőrendszer folyamatosan tölti az egeret játék közben is.

A Corsair pár hete mutatta be a Computexen “Concept Zeus” egérpadjának prototípusát, aminek különlegessége, hogy a vezeték nélküli egeret használat közben tölti. Akkor már sejteni lehetett, hogy hamarosan többen is követik ezt a vonalat, és nem is kellett sokat várni: a Logitech játékos hardvereket fejlesztő részlege bejelentette saját töltős egérpadját is, ami már kész termékként is kapható lesz pár hónap múlva.

Az újfajta töltőrendszer adottságait két új, júniusban megjelenő gamer egér is ki tudja majd használni. Ennek köszönhetően megszabadulhatunk a vezeték nélküli egerek rákfenéjétől: a játék közbeni lemerüléstől.

A megoldás lényege, hogy az egérpad használat közben tölti folyamatosan az egeret, ráadásul az egész felület töltőállomásként működik. Ez annak köszönhető, hogy a vezeték nélküli töltésben standardnek számító Qi szabvány helyett a Logitech a saját Powerplay névre keresztelt technológiát használja, amit négy évbe telt kifejleszteni.

Az egerek titka a kütyü alján található kis kamrában rejlik, ahová az úgynevezett powercore nevű modul csatlakoztatható, ez kommunikál az egérpaddal. A kör alakú kis diszk mágnesesen csatlakozik a kompatibilis egerek aljára, és tetszőlegesen áthelyezhető másik kompatibilis egérbe is, ha a játékos később másik egérre vált. Így valósítható meg, hogy a jövőben érkező új, támogatást kapó egerekhez tetszőlegesen használhassuk a padot.

A 320 x 270 milliméteres felületre kemény és vékony borítást is választhat a felhasználó.

A Powerplay töltőrendszer 100 dollárba fog kerülni (kb. nettó 27 ezer forint), egy egérpadot, két szabadon váltogatható felületet (finom és kemény), és egy powercore modult foglal magába.

A kompatibilis egeret külön kell beszerezni: első körben a Logitech G903 és G703 egerek kapnak ilyen támogatást, amik valójában a népszerű G900 és a G402 módosított változatai. Ezek június végétől lesznek megvásárolhatók 150 dollárért (41 ezer forint), illetve 100 dollárért (27.500 forint).