Megvannak a Sztárban sztár+1 kicsi szereplői

Vasárnap este véget ért a Sztárban sztár ötödik évada, amelyet ezúttal szoros küzdelemben Horváth Tamás nyert meg. A nézők azonban nem maradnak sokáig az átváltozóshow nélkül, hiszen két hét múlva, november 26-án már indul is a Sztárban sztár+1 kicsi.

Megvan a Sztárban sztár győztese Vasárnap este volt a TV2 átváltozó showjának fináléja.

Az már múlt héten kiderült, hogy a zsűrit Ábel Anita, Rákóczi Feri, valamint Király Viktor és Tóth Vera alkotják majd. Mindezek tudatában még izgalmasabb, hogy kik szerepelnek majd versenyzőként. A névsort a Sztárban sztár fináléjában jelentették be.

Hevesi Tamás, Keresztes Ildikó, Kozma Orsi, Vastag Tamás, Nagy Adri, Kocsis Tibor, Nótár Mary, Rácz Gergő, Veréb Tamás és Tóth Gabi is kapnak egy-egy tehetséges gyereket, akik korábban feltűntek már a TV2 műsoraiban (leginkább az Ének iskolájában).

A felnőtt versenyzőknek nem lesz idegen az átváltozós feladat, hiszen ők korábban már szerepeltek a Sztárban sztárban. Tóth Gabit is nagyon szerette a közönség és habár ő tavaly még az X-Faktor mentorszékében ült, idén visszatér a TV2-re, ahonnan a karrierje is elindult. Ráadásul hétről-hétre a nővére (is) pontozza majd a teljesítményét.



