A Dawson és a haverok férfi főszereplőjét is zaklatták szexuálisan

A Harvey Weinstein körül kirobbant botrány óta egyre több híresség áll elő saját történetével. Nem csak az említett producerrel történt incidensek látnak most napvilágot Hollywoodban, ráadásul nem kizárólag színésznők vallanak.

A napokban a Brooklyn 99 – Nem százas körzet sorozatsztárja, Terry Crews mesélt arról, hogy egy évvel ezelőtt, egy fogadáson markolt rá egy filmes szakember az intim tetstrészére. Most pedig a Dawson és a haverok egykori tinibálványa, James Van Der Beek osztotta meg a Twitteren saját sztoriját.

– írta a színész, aki azt nem árulta el, hogy kiről van szó, viszont elmondta, hogy fejet hajt minden nő előtt, aki van olyan bátor, hogy a nyilvánosság előtt is felvállalja: szexuális zaklatás áldozata volt.

I’ve had my ass grabbed by older, powerful men, I’ve had them corner me in inappropriate sexual conversations when I was much younger…

— James Van Der Beek (@vanderjames) 2017. október 12.