Jim Carrey szerint úszhatunk, de partra nem érünk úgysem

A kanadai származású komikusról az utóbbi években sikerei helyett egykori barátnője öngyilkossága, valamint depressziója miatt hallani inkább, az elmúlt pár napban pedig szintén sokakat elgondolkodtató nyilatkozatai okán került a középpontba. Kifejtette Donald Trumpról alkotott véleményét, valamint a New York-i divathét alkalmával rendezett vörös szőnyeges felvonuláson adott meglepő interjút.

Közel két éve lett öngyilkos Jim Carrey ír származású barátnője, az akkor 28 éves Cathriona White. A pár még 2012-ben kezdett el ismerkedni, de pár hónap randizgatás után szét is váltak útjaik, majd 2015 májusában ismét felmelegítették kapcsolatukat. Szerelmük ekkor sem bizonyult tartósnak, de ezt már a sminkesként dolgozó White nem tudta feldolgozni. Szakításuk után négy nappal, szeptember 28-án öngyilkos lett, halálát gyógyszer-túladagolás okozta. „Sokkolt, és mélyen elszomorít édes Cathrionám elvesztése”- nyilatkozta akkor Carrey, majd hozzátette:

White halálát követően a színész és a lány családja kezdetben jó viszonyt ápolt, ahogy akkor fogalmazott, villámcsapásként érte őket a hír. Utolsó útján a koporsóvivők közt jelen volt a megtört Carrey is, aki búcsúlevelet is kapott a szakításuk miatt szenvedő exétől.

– írta búcsúlevelében White.

A tragikus eseményt követően Jim Carrey-n elhatalmasodott depressziója. Filmeket közel két évig nem forgatott, neve a sajtóban csak exbarátnője halála kapcsán jelent meg. A tragédiát egyértelműen gyógyszer-túladagolás okozta, de kezdetben senki nem tudta, honnan szerezte a pirulákat. A színészt először White férje, Mark Burton gyanúsította meg azzal, hogy miatta kerülhetett a halált okozó gyógyszerek közelébe a nő, hiszen azok a színésznek felírt fájdalomcsillapítók voltak.

Bár White és Burton már külön éltek, és házasságuk megszüntetését is indítványozták, de konkrét válásukat a nő halálakor még nem mondták ki.

Burton bírósági eljárást indított a színész ellen, azt állítja, hogy Carrey adta volt feleségének a gyógyszereket annak ellenére, hogy tudta jól, White nem szedhet ilyeneket orvosi felügyelet nélkül, ráadásul hajlamos a depresszióra, valamint megpróbálkozott öngyilkossággal is. Carrey és White édesanyja, Brigid Sweetman között szintén emiatt romlott meg a kapcsolat – a nő úgy gondolja, hogy az 55 éves színész a felelős lánya haláláért, továbbá azzal vádolja Carreyt, hogy kapcsolatuk alatt több szexuális úton terjedő betegséggel is megfertőzte a nőt. Sweetman szerint Carrey tudott betegségeiről, lánya előtt mégis titkolta.

A színész nem szólalt meg a vádakkal kapcsolatban, helyette ügyvédje foglalt állást, miszerint White halála előtt mellplasztikai műtéten esett át, illetve a számára felírt gyógyszereket szedte. Úgy gondolják, hogy ezek lehetnek a nő halálának valódi okai. Az ügyet vélhetően csak 2018 májusában zárják le véglegesen.

Carrey ugyan már kapcsolatuk előtt is szívesen festett, White halálát követően viszont még jobban belemerült, nemrég például egy hatperces dokumentumfilmben mutatta meg tehetségét. Azt állítja, a festészet segíti legyőzni a depressziót.

– mondta. Bár úgy látszik, depressziója néha még most is elhatalmasodik rajta, a napokban ugyanis kétszer is egészen furcsát produkált a kamerák előtt. Egy amerikai showban arról mesélt, hogy szerinte milyen az élet Donald Trump kormányzása alatt, valamint saját fájdalmairól, küzdelmeiről is ejtett pár szót.

– nyilatkozta Carrey Trump Amerikájáról. Obamáról sokkal jobb véleményen van: januárban egy twitter poszt segítségével adta a világ tudtára, hogy mennyire hiányzik neki az előző elnök intelligenciája, bölcsessége, humora.

A színész egyébként úgy gondolja, hogy a szabadság felé vezető úthoz a fájdalom és a szenvedés folyóján keresztül lehet eljutni, bár ezt is egészen sajátságosan értelmezi.

A napokban felkaptak egy videót, ami a múlt heti New York-i divathéten készült, és amin a színész elég furcsán reagál a riporter szintén egészen furcsa kijelentéseire. Az alig két perces interjú teljesen szürreális: az E! News riportere azzal kezdi, hogy ugyan rengeteg divathéten vett már részt, Jim Carrey-vel azonban még egyszer sem találkozott, majd arra a kérdésre, hogy a színész tulajdonképpen mit is csinál egy ilyen eseményen, egy egészen furcsa választ kapott:

A riporter ugyan próbálja menteni a helyzetet, miszerint itt ikonokat ünnepelnek, Carreynek erre is megvolt a válasza:

– majd hozzátette: abban hisz, hogy egy energiamező vagyunk, ami saját magért táncol.

Well, you definitely can't say that Jim Carrey gives a boring interview: "There is no me. There's just things happening." pic.twitter.com/HatQ6mHsKp

— E! News (@enews) September 10, 2017