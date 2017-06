A 46 éves Gaál Noémi bikinire vetkőzött a címlapon

A TV2-től kirúgott, de az ATV-n munkát kapó időjós sűrű fél éven van túl. A munkahelyváltás mellett az Ázsia Expressz reality-jében is próbára tette magát és szerettei is egy új embert kaptak vissza. Gaál Noémi 46 évesen jobb formában van, mint valaha, amit a Best címlapján is megmutatott.

A magazin egy egész fotósorozatot készített a medence partján a tévéssel, akit egyébként a világ legdögösebb időjósai közé is beválogatott egy angol lap.