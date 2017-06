Lezárult Mischa Barton szexvideós ügye

A 31 éves színésznő ügyvédje közölte, hogy a bíróság kimondta, Barton volt barátja köteles átadni a meztelen fotókat és szexvideót, nem teheti közzé vagy pénzzé a felvételeket, írja a TMZ.

Mischa Barton tavaly októberben kezdett randizni egy Jon Zacharias nevű férfival, aki állítólag a beleegyezése nélkül készített róla aktfotókat és intim videókat.

Az internetem akarta árulni a szexvideót, az egyik licitáló több mint 140 millió forintot adott volna érte. Barton bíróságra vitte az ügyet, és nem elég, hogy egy, de két volt barátját is perelte.

Miután rájött, hogy Zacharias csak a hírnevét szereti, a férfi egyik barátjával, Adam Shaw-val jött össze, aki szintén megszerezte a képeket és videókat. Shaw elvileg meg akarta semmisíteni az anyagot, aztán Barton elmondása alapján csekkeket akart aláíratni a színésznővel. A TMZ információ szerint a bíróságon Mischa Barton és Jon Zacharias egyezett meg, hogy a férfi nem teszi közzé a felvételeket, és át kell adnia őket Barton ügyvédjének, Lisa Bloomnak.

COURT VICTORY today with Mischa Barton. Distribution of the explicit images banned, ex stays 100 yards away forever. pic.twitter.com/cr0cWtveYg

— Lisa Bloom (@LisaBloom) 5 June 2017