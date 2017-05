Takáts Tamás újra talpra állt

Takáts Tamás nem titkolta, hogy néhány évvel ezelőtt súlyos anyagi gondokkal küzdött. Alig volt fellépése, nem tudta fizetni a közös költséget és a közüzemi tartozása is halmozódott. 2012-ben anyósa vidéki lakásába költözött anyagi megfontolásból, bár azt sem cáfolta, hogy voltak feszültségek a házasságában. Mára azonban a küzdelem a múlté, sikerült talpra állnia.

“Ez a tél hideg volt, de áprilisban már mindkét zenekarom dübörgött, és szeptemberre egy East-buli is körvonalazódik, méghozzá szimfonikus zenekarral. Volt négy nehéz évem, anyagi gondokkal küzdöttem, ezt elismerem, de ez már a múlté. Hittem benne, hogy meg fog oldódni, és ez így is történt. Ám nem én oldottam meg”

– hangsúlyozta a Blikknek a Karthago frontembere, aki tudni véli, hogy miért változott a helyzete.

“Ereszteni kezdett a túltermelési válság lufija. Úgy két éve még, ha eldobott az ember egy kavicsot a járdán, akkor egy önjelölt énekest biztosan eltalált. Ez lecsengett. A megrendelők is felismerték, legfeljebb egy-két valódi tehetség jön elő ezekből a tévéműsorokból, úgyhogy újra van munka. Tavaly nagyon dübörgött az elefánt. A Karthagónak közel harminc bulija volt, közben a bluesbandámmal és szólóban­ is jártam fellépni, és eb­ből tartalékolni is tudtam”