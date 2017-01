Mariah Carey menedzsere: Ez meg mi a franc volt?!

Valószínűleg Stella Bulochnikov neve sokaknak nem egyáltalán nem ismerős, annyit viszont fontos tudni róla, hogy több mint egy éve ő intézi Carey ügyeit. A nővel állítólag elég nehéz együtt dolgozni, Perez Hilton egyik cikkében például fel is sorolja, hogy kik azok, akik elhagyták a stábot miatta.

Távozott például a csapatból Michael Kane üzleti menedzser, Connie Filippello, az énekesnő nemzetközi publicistája, Chris Chambers, a belföldi publicistája, a turnéját szervező Michael Richardson, az utazásait szervező Gaylin Winkler és Wilfredo Rosado is, aki stylistként dolgozott Carey mellett, és aki az eljegyzési gyűrűjét is tervezte.

Röviden összefoglalva a stáb magja.

Jól mutatja a helyzet komolyságát az a nyilatkozat is, amit az egyik közeli forrás adott a PageSixnek:

Visszatérve az újévi produkcióra, Carey annyit írt róla a Twitteren, hogy szar ügy.

Shit happens 😩 Have a happy and healthy new year everybody!🎉 Here’s to making more headlines in 2017 😂 pic.twitter.com/0Td8se57jr

— Mariah Carey (@MariahCarey) January 1, 2017