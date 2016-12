Harry herceg úgy néz Rihannára, hogy eldobod a bricseszed

Minden szempontból erős évet zárunk, és sajnos elég mélyre kell nyúlnunk, hogy pozitív dolgokat találjunk 2016-ban. Leonardo DiCaprio és Kate Winslet közös fotójánál képtelenség lett volna idén jobb képet csinálni, de azért született még néhány elképesztően jó felvétel. Mutatjuk!

Óriásit ment Kanye West 2016-ban: az év elején még az volt a legnagyobb problémája, hogy teljesen eladósodott, de Trump megválasztásáig még számos szerencsétlenség érte. Kiderült, hogy illegálisan szerzi be a szoftvereit, aztán a divatpápa Anna Wintour lemigránsdivatozta a ruháit, ősszel pedig feleségét, Kim Kardashiant kirabolták Párizsban. Év végére össze is jött a nagy idegösszeomlás, majd a kórház, hogy aztán egyszer csak szőke hajjal megjelenjen Trump mellett. Ez a fotó még februárban, kollekciója bemutatóján készült róla.

Harry herceg nem Rihanna, hanem új barátnője miatt szerepelt idén gyakran a hírekben. A fotó apropója a herceg barbadosi látogatása volt, ahol a popikonnal közösen vettek részt egy AIDS-teszten. A cél természetesen az volt, hogy felhívják a figyelmet a szűrés fontosságára.

Beyonce óriási turnét nyomott az idén, a The Formation utolsó állomásán, New Jersey-ben csatlakozott hozzá férje, Jay-Z is. A látványos produkcióban azért volt fontos megmutatni, mennyire szeretik egymást, mert megcsalással kapcsolatos pletykák árnyékolták be a szupersztár házaspár életét.

Kim Kardashian számára csodásan indult 2016, aztán az őszi párizsi divathéten hirtelen rémálomba illő esemény történt vele: fegyveresek törtek rá szállásán, megkötözték, és több millió dollár értékű ékszerétől szabadították meg. A tetteseket azóta sem találják. A közösségi média királynője, aki eddig élete minden pillanatát dokumentálta minden lehetséges platformon, azóta sem posztolt semmit, és állítólag kisebb hadseregnyi testőrrel veszi körül magát. Ez a kép azért fontos, mert abból a fotósorozatból származik, mely alig pár órával a támadás előtt készült róla.

2016 egyik legnagyobb vesztese kétségtelenül a Donald Trumppal szemben alulmaradó Hillary Clinton. Pedig a tényleg menőnek számító celebek többsége felsorakozott mögé, és támogatásukról biztosították az elnökjelöltet. A Lady Gagával közös kép az Észak-Karolinai Állami Egyetemen készült, ami Clinton kampánysorozatának egyik helyszíne volt.

A csók, melyet erősen túllihegett a média: Jennifer Lopez a Latin Grammyn csókolta szájon exférjét, gyermekei apját, aki – látva, milyen cikkek születnek az ártatlan szeretetnyilvánításból – instagramján kezdett trollkodni az újságírókkal.

A decemberi brit divatgála talán legszebb képe Winnie Harlow-ról készült. A modellt pigmenthiányos betegsége nem gátolta meg abban, hogy a topmodellek közé küzdje fel magát.

Lady Gaga kétszer is bekerült válohatásunkba, ezen a képen azonban már tényleg csak rajta van a hangsúly. Az énekesnőnek is sűrű éve volt, melyet azzal koronázott meg, hogy fellépett minden idők legfontosabb bugyishow-ján, a Victoria’s Secret párizsi divatbemutatóján.

Még egy kép ugyanarról a show-ról: míg nagytestvére, Kim Kardashian tényleg kemény évet zárt, Kendall Jenner modellkarriere a csúcsra jutott. De az instagramot – bár teljesen más okokból – de ő is elhagyta.

A 35 éves Britney Spears az év egyik abszolút nyertese. Botrányai már rég nincsenek, sikeres show-kat nyom Las Vegas-ban, és az instagramra posztolt videói alapján tökéletesen elvan két fiával csodálatos házában. A VMA-n helyrehozta egykor megreccsent renoméját is, új albumot és új parfümöt is kiadott, ráadásul azt rebesgetik, újra rátalált a szerelem is.

Igaz, hogy álompár az idén szétment, Amal és George Clooney között minden rendben van. Ez az igazán megkapó fotó májusban, a Cannes-i Filmfesztiválon készült róluk.

Ez a megrendítő kép férje, a januárban elhunyt René Angélil temetésén készült Celine Dionról. Bár a kanadai díva úgy érzi, igazán sosem tud majd túllépni férje halálán, mindent megtesz, hogy újra jól tudja érezni magát a bőrében.

Az év talán legjobb szórakoztatóipari képe Leonardo DiCaprióról és Kate Winsletről készült az Oscar-díj átadóján. DiCaprio végre megkapta a szobrocskát, ennek örül ennyire Winslet. A fotót agyonelemezték, egyesek úgy vélik, a Titanic sztárjai össze kéne, hogy jöjjenek, mások szerint őszinte barátságuk látható egy nagyon jó pillanatban elcsípett képben.