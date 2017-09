Sportos nevet kapott Serena Williams gyereke

Végre elárulta a 23-szoros Grand Slam-győztes teniszező, hogy hívják a kislányát. A családnak Beyonce is jókívánságokat küldött.

1981 óta nem látott ilyet a teniszvilág, de mi is történt valójában?

Serena Williams első gyermeke szeptember elsején született meg, de eddig a teniszsztár nem hozta nyilvánosságra a kicsi nevét.

Most lehullt a titokról a lepel, a 23-szoros egyéni Grand Slam-győztes az Instán közölte:

Találkozzanak Alexis Olympia Ohanian Juniorral.

Meet Alexis Olympia Ohanian Jr.

Serena Williamsnek Beyonce is gratulált még a kislány születésekor. Az énekesnő és a teniszező kölcsönösen tiszteli egymást, Serena szerepelt is a Sorry című videoklipben.

A 35 éves Serena Williams a floridai West Palm Beach kórházában, a St. Mary’s Medical Centerben szült, ahol biztonsági okok miatt a teljes emeletet lezárták. Az édesapa Alexis Ohanian, a Reddit társalapítója.

Serena Williams már lenyilatkozta korábban, hogy mindenképpen folytatni szeretné pályafutását, a tervei szerint a jövő év eleji Australian Openen már indulni fog.