Brazil Nagydíj: ki nyer a botrányok árnyékában? – élő

Sebastian Vettel rajtolt a legjobban, átvette a vezetést. Mögötte Vallteri Bottas és Kimi Räikkönen. Többen is összeütköztek, Daniel Ricciardo úgy tűnt kiesik, de be tud evickélni a boxba. Esteban Ocon és Romain Grosjean is ütközött, Safety Car!

Hamilton már a 14. helyen a biztonsági autós fázis alatt.