Különleges mezzel ünnepel a Juventus

A Juventus szerdán ünnepli a klub megalapításának 120. évfordulóját. Ennek apropóján a klub különleges mezzel készül a hétvégi, Benevento elleni bajnokira. Az egyetlen mérkőzésen hordott mez a kezdeti idők felszerelésére hasonlít és természetesen a szurkolók is megvásárolhatják.

A historic piece that celebrates the 120-year history of Juve. 1897 commemorative kits are available here: https://t.co/oQNiB2hC8y #JUVE120 pic.twitter.com/drVqoHsYRA

— JuventusFC (@juventusfcen) 2017. november 1.