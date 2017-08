Egy angol másodosztályú csapatot kihúzhatunk Usain Bolt kérői közül

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, Usain Bolt komolyan kacérkodik a gondolattal, hogy labdarúgónak álljon, miután augusztus 12-én végleg befejezte aktív atlétikai pályafutását.

A hír hallatán sokan csak mosolyogtak és legyintettek, de a Manchester United már meg is hívta a sprintert egy jótékonysági mérkőzésre a legendáik közé, a Barcelona legendák elleni mérkőzésre, a Dortmund pedig edzéslehetőséget ajánlott fel Boltnak.

Usain Bolt will play for Manchester United Legends in a match against Barcelona in September, injury permitting. pic.twitter.com/sytUTSoRan

— Sportive23 (@Sportive_23) 2017. augusztus 16.