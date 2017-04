50 éve nem láttak ilyen kezdést a Bundesligában

A Schalke 4-1-re győzött a Bayer Leverkusen vendégeként a német labdarúgó-bajnokság 31. fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén. De hogy!

Burgstaller már a 6. percben megkezdte a gólgyártást, Höwedes és Schopf pedig gyorsan bekapcsolódott, így a 18. perc kezdetén már 0-3 volt az állás. Az Opta statisztikái szerint 50 évvel ezelőtt volt példa legutóbb arra, hogy a Schalke idegenben ellépjen 3-0-ra 18 perc alatt egy Bundesliga-mérkőzésen. Akkor a Nürnberg ellen sikerült mindez.

50 – For the first time in more than 50 years (last: Jan. 1967 at Nürnberg) @s04 have a 3-0 lead in a BL away game after 18 minutes. Blitz.

— OptaFranz (@OptaFranz) 2017. április 28.