Lehet nem fogod elhinni, de újra nyert a Hamburg

Szinte hihetetlen, de egészen 2016 decemberéig, a 13. fordulóig kellett várni, hogy a Hamburg megszerezze első győzelmét a mostani Bundesliga-szezonban. A hamburgi az egyetlen német klub, amely az első világháború vége óta elsőosztályú, így az 1963-ban életre hívott Bundesliga összes idényében részt vett.

Ez a nagyszerű sorozat került veszélybe most, mert bár miután legyőzték a Darmstadtot, majd utána az Augsburg és a Schalke ellen is jött egy-egy győzelem, 2017 a lehető legrosszabbul indult a számukra: a Wolfsburg és a rivális Ingolstadt ellen is kikaptak. A formájukat elnézve a most pénteki, Bayer Leverkusen elleni mérkőzésnek sem ők számítottak az esélyeseinek.

A sokáig nem túl színvonalas mérkőzésen azért érezhető volt, melyik csapat menekül a kiesés elől, a Hamburg volt az, amelyen érződött, hogy iszonyú fontos lenne megszerezni a három pontot. Sokáig azonban csak elszúrt helyzeteket lehetett feljegyezni, aztán a 76. percben Papadopulosz fejese csak beakadt.

A Leverkusen az őszi bajnokival ellentétben most nem tudta megfordítani a meccset a hajrában (volt egy keresztlécen csattanó Kiessling-fejes azért), így szezonbeli negyedik győzelmét aratta a Hamburg. Ezzel megelőzte az Ingolstadtot és feljött az osztályozót érő 16. helyre, míg a Leverkusen maradt a 9.