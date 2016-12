Tényleg Kínába szerződik a magyar válogatott labdarúgó

Guzmics: Továbbra is a vb-részvétel a célunk

A napokban pletyka szinten már felmerült, hogy Guzmics Richárd a lengyel élvonalból a kínai bajnokságba szerződik, ezt pénteken a játékos ügyeit képviselő Filipovics Vladan is megerősítette a Nemzeti Sportnak. Guzmics a Jenpien Funde játékosa lesz.

Ugyanez a klub már egy évvel ezelőtt is kereste Ricsit, de akkor a csapatok nem tudtak megegyezni.

Nem felejtették el a válogatott hátvédet, és most megállapodtak a vételárban, a Wisla jó üzletet csinált. A kínai futball gazdasági ereje mindenki előtt ismert, de sportszakmai szempontból is rohamosan fejlődik, így a szerződés a futballistának is egy jó lehetőség” – mondta Filipovics Vladan a Nemzeti Sportnak.

A 22 éves védő szerződésének részletei egyelőre nem ismertek.